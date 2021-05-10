Понедельник, 10 Мая 2021 13:49

АрмИнфо. Турция 100 лет спустя вернулась в регион, чтобы продолжить свою геноцидальную политику. Об этом 10 апреля с трибуны парламента заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян отвечая на вопрос депутата по части признания США Геноцида армян в Османской империи.

Он напомнил, что ранее уже касаясь этого вопроса отмечал, что 4 фактора повлияли на этот шаг Соединенных Штатов - один долгосрочный, один среднесрочный и два краткосрочных.

При этом среди краткосрочных факторов Пашинян отметил 44- дневную войну в Карабахе, и прямую вовлеченность в нее Турции. "Практических во всех своих интервью международными СМИ, я отмечал, что Турция 100 лет спустя вернулась в регион, чтобы продолжить свою геноцидальную политику. И естественно, в этом контексте, безусловно, вопрос геноцида и 44-дневная война связывались друг с другом", - сказал и.о. премьер- министра РА, также напомнив о формуле "отделение во имя спасения", о которой он также неоднократно упоминал во время войны в своих интервью.

Пашинян подчеркнул, что в контексте карабахского вопроса эта формула всё чаще упоминается.