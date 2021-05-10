Понедельник, 10 Мая 2021 13:48

АрмИнфо. Изменения в политической жизни Армении за последние три года носят революционный характер, заявил 10 мая и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян с трибуны парламента, подводя политические итоги своей деятельности на посту главы правительства

Как считает Пашинян, за отчетный период в Армении произошли серьезнейшие политические изменения. В частности, по словам Пашиняна, революционными стали поправки в "Закон о партиях", который гласит о том, что пропорциональные списки кандидатов формируются съездом путем тайного голосования. "Это создало базис для того, чтобы партии были партиями, а не чьей-либо собственностью", - сказал он.

Вместе с тем, самым важным достижением политической власти Армении, по мнению Пашиняна, является то, что граждане республики уже не сомневаются в значимости своего избирательного голоса. "Если мы сегодня захотим сфальсифицировать итоги выборов, то этого нам не позволят не только граждане, но и члены нашей команды. Эти изменения необратимы, а граждане РА продолжают оставаться единственным носителем власти", - заверил он.