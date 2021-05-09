Воскресенье, 9 Мая 2021 21:45

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян считает, что в случае воспроизводства действующей власти, армяне станут нацией “лузеров”.

По словам Кочаряна, он и не думал возвращаться в большую политику. “Думал, что выполнил долг перед Отчизной, но то, что произошло, те угрозы, с которыми столкнулась Армения, заставили меня вернуться, иначе – это стало бы дезертирством с моей стороны”, - указал он.

Как отметил второй президент, Армении сегодня надо решить три задачи – во-первых касается это вопросов безопасности, в частности, защиты границ Сюника. “Власть последовательно разрушает основы армии, а наша цель – обеспечить достойный мир”, - отметил он.

Во-вторых, как отметил Кочарян, будущее Арцаха достаточно туманно. Подписанным договором, как напомнил он, через 4,5 года, возможно Баку откажется от российских миротворцев. “Готова ли действующая власть к подобному сценарию?”,- задался вопросом Кочарян.

Помимо этого, второй президент напомнил, что по итогам 2020 года зафиксирован 7,5% спад армянской экономики. “Инфляция пожирает ваши, и без того низкие, доходы Армения погрязла в долгах. Вот результат трехлетней детальности действующей власти”,- подчеркнул он, отметив, что в 2018 году к власти пришли дилетанты.

Следовательно, как считает Кочарян, так долго не может продолжаться. “Поражение не может быть бесследным, ее цена, как минимум, потеря власти”,- заметил он.

Сегодня, в день освобождения Шуши, как заявил Кочарян, надо начать обратный отсчет до ухода действующей власти. Роберт Кочарян призвал своих сторонников начать отсчет времени в социальных сетях.

Второй президент Армении, отвечая на вопрос журналистов, коснулся также предложения первого президента Левона Тер-Петросяна экс-президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну - принять участие в грядущих внеочередных парламентских выборах "Блоком национального согласия". Он предложил первому и третьему президентам Армении совместно бороться против действующих властей, отметив, что для этого необязательно формировать союз. “Я предлагаю первому и третьему президенту совместно бороться против нынешних властей, бороться ежедневно и если они намерены бороться, то мы достигнем успеха, успеха для всех”, - сказал Кочарян.

Отметим, что сегодня ранее две политические силы - АРФ Дашнакцутюн и “Возрождающаяся Армения” и второй президент Армении подписали документ о сотрудничестве, сформировав предвыборный альянс “Армения”.