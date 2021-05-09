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АрмИнфо. “Мы стоим перед выбором – сохранить или не сохранить Государство”, - заявил член Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян 9 мая, выступая на площади Свободы в Ереване.
Как заявил Сагателян, действующая власть, как воплощение зла и символ поражения, должна уйти. По его словам, они ведут борьбу не за власть, а против лжи и охлократии, во имя достойного будущего армянской нации.
По словам члена АРФД, Армения сегодня находится на точке бифуркации и переживает один из самых судьбоносных моментов своего существования. “Мы не обещаем вам чудеса, но обещаем вывести страну из этой ситуации и построить сильную Армению ежедневным трудом. Мы однажды уже это сделали совместно с Робертом Кочаряном”,- заявил он.
Председатель партии “Возрождающаяся Армения” Ваге Акопян, в свою очередь, отметил, что действующая власть – угроза не только для Арцаха, но и для Республики Армения. “Нас объединяет видение построения современного и сильного государства – действующая власть является преградой на пути воплощения в жизнь данного видения и мы устраним эту преграду”, - заключил он.
|Дербент помнит армян, павших на Великой Отечественной
|Сегодня, в день освобождения Шуши, начнем обратный отсчет до ухода действующей власти - Роберт Кочарян
|Действующая власть - преграда на пути построения современного и сильного государства. Мы устраним эту преграду: Ваге Акопян
|Роберт Кочарян обещает построить Армению, которой будет гордиться каждый армянин
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|Мир отмечает 76-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне
|В Ереване сдержанно отметили 9 мая – День Великой Победы
|Давид Бабаян направил письма сопредседателям МГ ОБСЕ и Личному представителю Действующего председателя в связи с угрозой водной безопасности Арцаха
|Армения пересмотрела порог прохождения политических партий и блоков в парламент
|Эксперт: С открытием нового месторождения в Лори, можно забыть о развитии в регионе туризма, легкой промышленности и инновационного сельского хозяйства
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|Минобразования заверяет: Правительство не ставит перед собой задачи управлять ВУЗами, а лишь намерено разделить ответственность
|Левон Тер-Петросян предлагал Сержу Саргсяну единым блоком участвовать в предстоящих парламентских выборах, но получил отказ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Офис Защитник прав человека опровергает информацию об отставке Армана Татояна
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|Гегам Овеян избран члeном Аудиторской платы Армении
|Пограничник: Россию могут попросить быть посредником в вопросе прояснения границ между Арменией и Азербайджаном
|Ардшинбанк - переводы Visa Direct на более выгодных условиях
|Париж призывает Азербайджан освободить всех удерживаемых армянских военнопленных
|Посольство Армении в РФ осуждает акт вандализма в отношении армянского кладбища в Ярославской области
|Политик: Тезис о "никому не нужной Армении" - полная ложь
|Политик: Блок экс-президентов в любом случае не имел шансов на победу
|Горгисян: Апрельская комиссия выявила достаточно фактов для возбуждения уголовного дела в отношении Артака Давтяна
|Лидеры Туркменистана и КНР обозначили ключевые направления сотрудничества
|МИД Канады призывает Азербайджан освободить всех удерживаемых лиц
|Мнение: В условиях нерешенности статуса Арцаха, армянская сторона постоянно будем сталкиваться с опасностью новой войны
|Давид Саакян назначен замминистра высокотехнологической промышленности РА
|Арман Бабаджанян обвинил политическую власть Армении в отсутствии содержания и воли
|За сутки в Армении выявили 356 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 034 человека
|Движение транспорта через тоннель со сквера Абовяна на проспект Мясникяна 8 мая будет временно приостановлено
|Анн Линде призвала Азербайджан и Армению в срочном порядке завершить обмен удерживаемыми лицами
|Блок, возглавляемый Робертом Кочаряном, 9 мая проведет свой первый митинг в Ереване
|Ереван и Анкара отреагировали на признание Латвией факта Геноцида армян
|Разблокировка транспортных коммуникаций позволит на практике прекратить блокаду Армении и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона - Лавров
|Арарат Мирзоян на встрече с послом Соединенного Королевства выразил беспокойство судьбой памятников и культурных ценностей в Нагорном Карабахе
|Парламент Армении в первом чтении одобрил поправки к Избирательному кодексу
|Наира Зограбян предлагает предоставлять отсрочку от службы в армии военнослужащим, вернувшимся из азербайджанского плена
|Банк ВТБ (Армения) предлагает платежные карты для студентов
|Айвазян: Карабахский конфликт далек от урегулирования
|Роберт Кочарян пойдет на выборы с "Возрождающейся Арменией" и АРФД
|Секретарь СБ Армении раскрыл причины поражения армянской армии
|Лавров: Россия и Армения, проверенные временем союзники и стратегические партнеры
|Москва и Ереван подчeркнули важность продолжения военно-технического сотрудничества
|"В поисках виновных": Армен Григорян заявил, что может отметить факты, которые привели к капитуляции Армении
|Госсекретарь США призвал Ереван и Баку завершить процесс возвращения пленных
|Армения и Россия подписали меморандум по вопросу обеспечения биологической безопасности
|Глава МИД России призвал не политизировать процесс вокруг Карабаха
|Латвийский Сейм опубликовал заявление по поводу принятия факта Геноцида Армян
|Лавров: Механизм по разблокировки экономических связей в регионе предусматривает договоренности, которые могут быть исключительно добровольными
|Всемирный банк выделит примерно $4млн. на программы поддержки жителей Арцаха
|Латвия признала факт Геноцида армян
|Айвазян: Вопрос сохранения культурно наследия Арцаха является частью политического урегулирования карабахского конфликта
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