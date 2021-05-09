Воскресенье, 9 Мая 2021 17:44

АрмИнфо. “Мы стоим перед выбором – сохранить или не сохранить Государство”, - заявил член Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян 9 мая, выступая на площади Свободы в Ереване.

Как заявил Сагателян, действующая власть, как воплощение зла и символ поражения, должна уйти. По его словам, они ведут борьбу не за власть, а против лжи и охлократии, во имя достойного будущего армянской нации.

По словам члена АРФД, Армения сегодня находится на точке бифуркации и переживает один из самых судьбоносных моментов своего существования. “Мы не обещаем вам чудеса, но обещаем вывести страну из этой ситуации и построить сильную Армению ежедневным трудом. Мы однажды уже это сделали совместно с Робертом Кочаряном”,- заявил он.

Председатель партии “Возрождающаяся Армения” Ваге Акопян, в свою очередь, отметил, что действующая власть – угроза не только для Арцаха, но и для Республики Армения. “Нас объединяет видение построения современного и сильного государства – действующая власть является преградой на пути воплощения в жизнь данного видения и мы устраним эту преграду”, - заключил он.