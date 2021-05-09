Воскресенье, 9 Мая 2021 17:41

АрмИнфо. Армения сегодня столкнулась с чрезвычайно сложными вызовами, в основном связанными с вопросами безопасности, и только от ее выбора зависит, продолжит ли Республика Армения свое существование в качестве субъекта международного права, или станет чьим-то придатком. Об этом завил второй президент Роберт Кочарян 9 мая, выступая на площади Свободы в Ереване.

Как указал глава предвыборного Блока, он построил свое выступление в формате вопросов и ответов. Начал он с вопроса “Почему я?. По словам Кочаряна, он имеет большой опыт управления в кризисных условиях, навыки работы в сфере безопасности и преодоления экономического кризиса.

“Почему АРФД?”, вопросил Кочарян. Помимо того, что второй президент, по его словам, имеет многолетний опыт сотрудничества с дашнаками, важно и то, что АРФД Дашнакцутюн – партия, которая боролась и борется за сохранение армянской идентичности.

“Почему “Возрождающаяся Армения?” - поскольку партия зародилась в Сюнике и распространяется по всей республике, поскольку вокруг Сюника сегодня скопились все архиважные вызовы и именно от Сюника зависит, продолжит ли Республика Армения свое существование в качестве субъекта международного права, или станет чьим-то придатком. Сюник - это символ нашей борьбы”, - пояснил Кочарян.

“Почему сегодняшняя власть должна уйти?”,- вопросил Кочарян. Действующая власть, как считает второй президент, символизирует собой “голос и лицо поражения”. С этим лицом и голосом, как указал он, Армения не может двигаться вперед, а народ с таким клеймом на лбу, не способен строить свое будущее. “Власть повинна в гибели 5 тыс. и ранении 10 тыс человек, бездомными остались 35 тыс. наших соотечественников. Она носит смерть и разрушает все, к чему притрагивается”,- заявил Кочарян.

Как считает второй президент, пока функционирует правительство Пашиняна, его будут “сопровождать подозрения по поводу предательства и продажи Арцаха”. А последовательное разрушение экономики привело к тому, что на сегодня Армения, вместо обещанного взлетного роста имеет столь же “взлетный спад”. “При этой власти, за три года рост зафиксирован только по количеству могил и бедности”,- заявил он

Касаясь планов на будущее, Кочарян ответил на вопрос, “что будем делать дальше?”. Как отметил второй президент, сперва необходимо провести инвентаризацию ущерба, нанесенного государству, во всех сферах. По его словам, необходимо немедленно остановить дальнейшую деградацию системы госуправления, повысить авторитет Армении на международной арене и вернуть себе доброе имя надежного партнера. Армения, как отметил он, будет развивать экономику, которая будет базироваться на науке, откажется от тотальной лжи, которой на сегодня пропитана вся госсистема и “неприятных сцен “уложения на асфальт”.

“Вот неполный список всего того, что мы обещает выполнить. А обещаем мы только то, что сможет воплотить в жизнь”, - заверил лидер Блока. Как заверил Кочарян, они построят страну, которой будет гордиться каждый армянин. “Мы, у нас есть друзья и союзники, но никто не будет развивать и строить нашу страну вместо нас. Наша судьба в наших руках”, заключил Роберт Кочарян.

Отметим, что это будет первый митинг Кочаряна, после заявления о возвращении в политику. Как сообщало ранее АрмИнфо, партии АРФ "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения", 6 мая заявили о своем участии в досрочных парламентских выборах в едином блоке, предвыборный список которых возглавит второй президент Армении Роберт Кочарян.