Воскресенье, 9 Мая 2021 14:08

АрмИнфо. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Армению был продуктивным и конструктивным . Такого мнения придерживается посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Официальный представитель МИД соответствующие оценки дала и еще даст, но на мой взгляд, по моему впечатлению был хороший, конструктивный продуктивный визит, вполне соответствующий уровню наших отношений, нашего политического диалога", - сказал дипломат в беседе с журналистам 9 мая в ходе посещения кладбища Тохмах в Ереване, где захоронено 520 советских солдат.

При этом он подчеркнул, что в ходе визита был обсужден весь комплекс вопросов, которые касаются двусторонних отношений, и ситуации в регионе, и, естественно, ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Посол добавил, что в повестке РФ остается и вопрос военнопленных.