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АрмИнфо. Во втором и окончательном чтении 7 мая армянский парламент принял пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс и в смежные законы.
Законодательный пакет предусматривает закрепление силой закона проведение предвыборных дебатов на Общественном телевидении, расширение списка расходов, производимых фондами, существенное снижение возможности увеличения количества депутатов парламента.
Законопроект предусматривает также снижение порога прохождения в НС для партий с 5% до 4% и повышение порога для блоков: до 8% для блоков из 3-х партий и до 10% для блоков из 4-х и более партий.
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|Ереван и Анкара отреагировали на признание Латвией факта Геноцида армян
|Разблокировка транспортных коммуникаций позволит на практике прекратить блокаду Армении и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона - Лавров
|Арарат Мирзоян на встрече с послом Соединенного Королевства выразил беспокойство судьбой памятников и культурных ценностей в Нагорном Карабахе
|Парламент Армении в первом чтении одобрил поправки к Избирательному кодексу
|Наира Зограбян предлагает предоставлять отсрочку от службы в армии военнослужащим, вернувшимся из азербайджанского плена
|Банк ВТБ (Армения) предлагает платежные карты для студентов
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|Роберт Кочарян пойдет на выборы с "Возрождающейся Арменией" и АРФД
|Секретарь СБ Армении раскрыл причины поражения армянской армии
|Лавров: Россия и Армения, проверенные временем союзники и стратегические партнеры
|Москва и Ереван подчeркнули важность продолжения военно-технического сотрудничества
|"В поисках виновных": Армен Григорян заявил, что может отметить факты, которые привели к капитуляции Армении
|Госсекретарь США призвал Ереван и Баку завершить процесс возвращения пленных
|Армения и Россия подписали меморандум по вопросу обеспечения биологической безопасности
|Глава МИД России призвал не политизировать процесс вокруг Карабаха
|Латвийский Сейм опубликовал заявление по поводу принятия факта Геноцида Армян
|Лавров: Механизм по разблокировки экономических связей в регионе предусматривает договоренности, которые могут быть исключительно добровольными
|Всемирный банк выделит примерно $4млн. на программы поддержки жителей Арцаха
|Латвия признала факт Геноцида армян
|Айвазян: Вопрос сохранения культурно наследия Арцаха является частью политического урегулирования карабахского конфликта
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|Генпрокуратура РА: 628 лиц обвиняются в совершении преступлений в ходе 44-дневной войны в Карабахе
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