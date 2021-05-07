Пятница, 7 Мая 2021 22:50

АрмИнфо. Во втором и окончательном чтении 7 мая армянский парламент принял пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс и в смежные законы.

Законодательный пакет предусматривает закрепление силой закона проведение предвыборных дебатов на Общественном телевидении, расширение списка расходов, производимых фондами, существенное снижение возможности увеличения количества депутатов парламента.

Законопроект предусматривает также снижение порога прохождения в НС для партий с 5% до 4% и повышение порога для блоков: до 8% для блоков из 3-х партий и до 10% для блоков из 4-х и более партий.