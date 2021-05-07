Пятница, 7 Мая 2021 22:49

АрмИнфо. На протяжении трех лет в Лорийской области велась упорная работа над развитием туризма, легкой промышленности, инновационного сельского хозяйства. По словам координатора Центра исследований и развития туризма в Лорийской области Геворга Варданяна, за последние 2 года даже в условиях закрытых границ, за счет внутреннего туризма, в Лорийском регионе удалось сохранить активность с точки зрения туристических посещений.

Более того, за последние 2 года, как далее продолжил Варданян, инвестиции в туротрасль Лори составили $11 .5 млн. Однако, по его словам, Министерство территориального управления и инфраструктур РА не считает подобный объем вложений серьезной инвестицией. <Для них более серьезным являются инвестиции, связанные с эксплуатацией месторождения>, - добавил он. Свои заявления Варданян обусловил результатами проводимых Министерствами территориального управления и окружающей среды за последние 2 недели встреч с общинными структурами, которые не заинтересованы развитием туризма в Лори на данный момент времени.

По словам координатора Центра по исследованию и развитию туризма в Лори, решение об открытии в Лори очередного месторождения было приятно в рамках кабинетных обсуждений. <Из этих встреч я узнал, что те лица, которые дали разрешение на эксплуатацию, даже не знают местонахождения этих сел>, - рассказал он.

В этом контексте Варданян подчеркнул, что в Лорийской области единственным свободным от эксплуатации месторождений остался участок Вандзор-Туманян. На данный момент, по его словам, в Лори имеются разрешения об эксплуатации 9 месторождений. <И если мы откроем их, то уже можно забыть о других сферах развития в Лорийской области, в том числе туризме, производстве, сельском хозяйстве, что позволило бы сбалансировать социально-экономическую систему региона>, - сказал эксперт.

Однако, нынешнее правительство не готово к этому, последние, по словам Варданяна, отдают приоритет горнодобывающей отрасли, ввиду того, что экономика находится в затруднительном положении, считая эксплуатацию месторождения единственным путем возобновления экономического роста.

Вместе с тем он коснулся вопроса о проведении общественных слушаний касаемо эксплуатации нового рудника. В основном они проходили тайно, о чем становилось известно уже пост-фактум. Сейчас, как продолжил эксперт, предпринимаются меры, чтобы в дальнейшем исключить подобное. При этом Варданян выразил беспокойство в связи с тем, что на слушания приглашают наиболее уязвимые семьи в регионе, которым за участие предоставляют денежные средства.

Резюмируя сказанное, Варданян подчеркнул, что открытие нового месторождения в Лорийской области однозначно является большой ошибкой, которая усугубит имеющиеся в регионе последствия от эксплуатации ряда других рудников.

Напомним, что недавно стало известно, что в Лорийской области планируется открытие очередного полиметаллического месторождения, которое намерено эксплуатировать компания Lusajur Ventures Invest, принадлежащая не названным инвесторам из Чехии. Проект охватывает интересы 5 общин Лорийской области - Дебед, Ехегнут, Ваагни, Ваагнадзор и Маргаовит. Представляющий интересы чешских инвесторов, бывший руководитель Службы социального обеспечения страны Вазген Хачикян, который еще при прошлой власти был осужден за хищение средств в особо крупных размерах, заверил жителей общины, что речь идет о закрытом методе добычи руды, не имеющем хвостохранилища. Не будет здесь и обогатительной фабрики. Однако жители одной из близлежащих к месторождению общин выступили против эксплуатации рудника, ввиду очевидного вреда, который может быть причинен здоровью людей и экологии Лорийской области. Они заявили, что приоритетом области сегодня является развитие туризма, поэтому об эксплуатации новых металлургических месторождений речи быть не может.