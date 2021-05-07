Пятница, 7 Мая 2021 22:46

АрмИнфо.Армения полностью выполнила взятые обязательства по 8 пункту Трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и вернула всех азербайджанским военнопленным, в том числе двух лиц, осужденных за убийство несовершеннолетнего юноши. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян.

"Растущее давление на Азербайджан со стороны различных стран и международных организаций показывает, что мировым сообществом формируется консенсус о немедленной репатриации армянских военнопленных и заложников в соответствии с требованиями международного гуманитарного права", - сказала она.

На просьбу дать оценку обвинениям Азербайджана о якобы не предоставлении Арменией информации азербайджанской стороне о пропавших без вести в ходе первой арцахской войны, Нагдалян констатировала, что в свете растущего международного давления по вопросу освобождения пленных, Азербайджан пытается выдвинуть ложную повестку, тем самым пытаясь найти оправдание невыполнению своих же гуманитарных обязательств.

"Армения всегда готова сотрудничать с международными партнерами в решении гуманитарных проблем", - заключила пресс-секретарь МИД РА.

Отметим, что ранее, МИД Азербайджана, реагируя на заявления внешнеполитических ведомств Франции и Канады по вопросу освобождения армянских военнопленных, отметил, что после прекращения боевых действий в Карабахе АР вернул армянской стороне более 70 армянских пленных. В МИД АР заверили, что армянская сторона якобы до сих пор не выполняет обязательств международного гуманитарного права, а также обязательств, взятых на себя трехсторонними заявлениями.

"Вероятно, обе страны располагают информацией о том, что Армения до сих пор не предоставила информацию о почти 4000 азербайджанцах, пропавших без вести во время войны в 1991-94 годах, отказывается предоставить карты мин, установленных на освобожденных территориях",

- отметили в МИД АР, при этом забыв, что ни один из указанных вопросов не входит в трехстороннее заявление.