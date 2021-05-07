Пятница, 7 Мая 2021 18:02

АрмИнфо. Первый президент РА Левон Тер-Петросян предлагал третьему президенту РА Сержу Саргсяну единым блоком участвовать в предстоящих парламентских выборах, но получил отказ. Об этом сообщил сам Левон Тер-Петросян на сайте ilur.am.

"После категоричного отклонения Робертом Кочаряном моего предложения, 1 мая текущего года я встретился с Сержем Саргсяном, предложил ему баллотироваться на выборах блоком АНК-РПА и выступить с заявлением, составленным мной. Конечно, этот формат не был бы столь же эффективным, как нереализованный трехсторонний союз. Мое второе предложение было также не реализовано, поскольку было отклонено Саргсяном. Тем не менее, считаю целесообразным также ознакомить публику с текстом этого заявления", - отметил первый президент РА.

Ниже он опубликован текст, планируемого совместного заявления первого и третьего президентов РА: "Учитывая,

Насущную, необходимость восстановить душевное равновесие нашего народа после войны;

Необходимость скорейшей разрядки напряженной внутриполитической ситуации, во избежание столкновений и дальнейшего углубления языка вражды;

Болезненное стремление правительства, которое полностью провалилось во всех сферах государственного управления за три года своей деятельности - перевоспроизвестись любой ценой и его очевидные деструктивные последствия; Что, цель второго президента РА, не столько в интересах страны, сколько в формировании альянса исключительно из реваншистских мотивов;

А также общенациональное ожидание формирования в Армении нового правительства, отвечающего требованиям национальной солидарности;

Заявляем, что несмотря на наши предыдущие принципиальные разногласия, острые противоречия, осознавая свою ответственность за судьбу страны, не стремясь лично занимать какую-либо должность в новой системе управления, будем участвовать в предстоящих выбора со списком под названием "Альянс национального согласия", состоящим из политических сил, неправительственных организаций и видных интеллектуалов, которые нас поддерживают. Убеждены, что эта инициатива получит положительный отклик у всех армян и международного сообщества.

После официального объявления о начале избирательного процесса и публикации списка блока мы проведем пресс-конференцию.

Мы представляем будущую роль нас двоих в политической жизни страны исключительно в сфере международных отношений, в сфере безопасности, назначаемой премьер-министром на добровольной основе. Леон Тер-Петросян и Серж Саргсян, Ереван 1 мая 2021 г".

При этом первый президент РА подчеркнул, что обнародовав как трехстороннее, так и двустороннее заявления, он преследует только

одну цель - оказать общественное давление на второго и третьего президентов, не исключая еще воплотить в жизнь союза, который он вообразил.

"Судя по реакции на мой предыдущий пост, я считаю, что частично добился своей цели. Многие политики, аналитики, журналисты, интеллектуалы, которые никогда не были моими сторонниками, приветствовали эту инициативу. Уверен, что эта публикация получит такой же отклик. Не считаю не нужным привлечь внимание к счастливому событию. Впервые в нашей стране мы наблюдаем настоящую политическую дискуссию, чего мне не удалось добиться при публикации статьи "Война или мир в 1997 году.

Что бы они ни хотели сказать, единственный способ предотвратить опасность воспроизводства преступного, геноцидного режима Пашиняна, избежать новых катастроф в этот момент - это союз трех бывших президентов республики. В противном случае нам угрожают ожесточенные выборы, сопровождающиеся широким использованием административных, финансовых и криминальных ресурсов, исход которых может быть более катастрофическим для Армении и Арцаха, чем унизительное поражение в последней войне.

В конце я хочу ответить на адресованный мне моральный упрек в том, что, рассекретив такие документы, я нарушил условие секретности. Сообщаю вам, что, во-первых, не было соглашения не публиковать, а во-вторых, я принципиально никогда не заключала тайных сделок спиной народа.

Считаю своим долгом сообщить, что бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян были вдохновлены идеей трехстороннего союза, приложили большие усилия для ее реализации", - заключил Тер-Петросян.