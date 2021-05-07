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 Пятница, 7 Мая 2021 17:55
Марианна Мкртчян

Офис Защитник прав человека опровергает информацию об отставке Армана Татояна

Офис Защитник прав человека опровергает информацию об отставке Армана Татояна

АрмИнфо. Офис Защитник прав человека опровергает тиражируемую в социальных сетях информацию об отставке Омбудсмена Армана Татояна.

"Тиражируемая информация об отставке Омбудсмена Армении не соответствует действительности. Омбудсмен не имеет отношения к каким-либо политическим процессам, действует исключительно по принципу профессиональной, аполитичной работы", - сообщила пресс-секретарь Омбудсмена Нуне Овсепян.

Стоит заметить, что вчера на заседании Национального Собрания Армении в ходе обсуждения годового отчета о проделанной офисом Омбудсмена за 2020 год работе произошла словесная перепалка между Защитником прав человека Арманом Татояном и депутатом от правящего "Мой Шаг" Анной Карапетян. Последняя попыталась раскритиковать деятельность Татояна и обвинила его в медиатерроре.

"Начиная с 17 декабря, господин Татоян, вы регулярно сигнализировали о делимитации и демаркации, как будто подобный процесс действительно происходил. Например, 17 декабря вы заявили, что беспокойство и гнев жителей приграничных сел Капана, Гориса и других городов Сюникской области Армении, в том числе связанные с процессом делимитации и демаркации в области, имеют реальные основания. То есть вы фактически оправдывали проявление этого гнева со стороны сюникцев", - отметила Карапетян.

Данные словам Карапетян заставили Татоян резко ответить депутату. Он, в частности сказал: "Я говорю, что азербайджанцы угрожают, распространяют информацию, наши жители, имеющие кадастровые документы, лишились своих земельных участков. Вы мне говорите, что 15 числа я использовал слово "делимитация", 17 числа использовал слово "демаркация". Разве это защита прав граждан Армении? Давайте вместе поедем и посмотрим, что происходит на границе. Вы ехали из Гориса в Шурнух или из Капана во фронтовую часть села?".

Омбудсмен Армении также раскритиковал поведение государственных чиновников, которые нецензурно выражаются в социальных сетях. Он подчеркнул, что люди с подобной социальной ответственностью не имеют права занимать государственные должности.


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