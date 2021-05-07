Пятница, 7 Мая 2021 16:21

АрмИнфо.В Армении после 9 ноября сформировалась новая граница от берегов Аракса до Вардениского Сотка, которой прежде не было. Об этом в ходе пресс-конференции 7 мая заявил бывший командующий Пограничными войсками СНБ Армен Абрамян, добавив, что на протяжении нескольких сот км сформировалась новая граница.

"Эта граница до сих пор не уточнена и мы не можем сказать из 29 тыс кв. км сколько осталось. Происходящее сегодня на границе ошибочно. Вы наверное, несколько раз слышали от руководства страны, властей, что мол военные проводят демаркацию границы. Но, демаркация так не проводится", - сказал Абрамян, напомнив, что для проведения работ по демаркации и делимитации должна быть сформирована межгосударственная комиссия, которая будет курироваться МИД, поскольку это в первую очередь дипломатическая работа.

Он указал на необходимость участия в этом процессе специалистов Института геодезии, которую, как известно не так давно упразднили. При этом Абрамян назвал ошибочным вверять этот процесс военным. По его словам, поручение этого процесса вооруженным людям с обеих сторон может привести к непредсказуемым последствиям. "Это настолько важный вопрос, что нельзя его вверять военным. Этим должно заниматься государство", - сказал он.

Касаясь вопроса определения границ посредства GPS-систем, Абрамян отметил, что существует точные устройства геодезии, которым осуществляется эта сложная работа.

"Приведу небольшой пример: работа по демаркации границы с Грузией началась в 1996 году, и прошло 25 лет, но эта работа еще не завершена. То же самое могу сказать о грузино-азербайджанской границе. Когда объявляется о проведении демаркационных работ в Сюникской области, это непрофессиональный подход", - сказал Абрамян.

Вместе с тем, бывший командующий Пограничными войсками СНБ назвал невозможным проведение в сегодняшних условиях демаркационных работ с азербайджанцами, учитывая отношения между двумя странами. Однако, по его словам, эту работу можно делать при наличии посреднического государства.

"Россия была посредником в прекращении войны. Россию могут попросить быть посредником в вопросе прояснения границ. Других возможностей я не вижу. Если мы хотим провести демаркацию, делимитацию, снять пограничную напряженность, единственный выход - это опосредованная работа ", - подытожил Абрамян.