Пятница, 7 Мая 2021 14:22

АрмИнфо.Десятилетиями раскручиваемый в нашей стране внутренними и внешними силами, тезис о "никому не нужной Армении" является полной ложью. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян.

"Об этом говорят позиции двух стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Франции и США относительно продолжения процесса урегулирования исключительно в ее рамках. О позиции Франции нам известно со дня принятия французским Сенатом соответствующей резолюции о необходимости признания независимости, восстановления территориальной целостности Арцаха, размещения в зоне безопасности международных миротворческих сил. И имеющее место восстановление минского процесса является процессом именно в данном направлении", - считает он.

Тем самым Франция, а с недавних пор и США, согласно политологу, развенчивают попытки Баку и Москвы задвинуть МГ ОБСЕ на второй план, сведя ее функции к вопросам координации оказания гуманитарной помощи региону. В этом свете, Гукасян напомнил, что Минская группа ОБСЕ является посреднической инстанцией, созданной, в том числе, с целью определения статуса Арцаха. И отказываться от своих полномочий, собственной юрисдикции в пользу России сегодня не готовы ни Франция, ни США. И тем более, они не собираются идти на какие-то уступки Азербайджану.

В подобных условиях, обрисованная выше ситуация, согласно Гукасяну, является еще одним весомым аргументом в пользу готовности международного сообщества защищать национальные интересы армянского народа. Просто потому, что они полностью совпадают с их собственными интересами. В этом свете, те же требования руководства США, Франции, других европейских стран и международных организаций освобождения граждан Армении из азербайджанского плена имеют не только гуманитарную, но и политическую составляющую.

По оценкам Гукасяна, таким образом, сегодня США и Франция фактически выступают против принуждения Армении к тем или иным шагам и согласия на диктуемые Еревану условия под угрозой применения силы. И в условиях молчания руководства Армении, международное сообщество, судя по всему, берет на себя функции защиты армянских интересов. Согласно политологу, прекрасно видя положение в котором по тем или иным причинам оказалось руководство Армении, видя его неспособность защищать интересы собственного государства, мир вполне закономерным образом пытается вытащить Армению из под данного влияния.

"Соответствующие заявления из Парижа, Вашингтона, международных структур по нашим пленным, ситуации вокруг Арцаха, вопросе его статуса делаются именно с этой целью. И попутно развеивают многолетний миф о том, что Армения помимо России никому не нужна и если мы вдруг попытаемся встать на иной путь развития, нас тут же уничтожат. На этой абсолютной лжи была построена многолетняя пропаганда криминала у власти в Армении и эту же ложь по большому счету продолжают обслуживать его сегодняшние преемники", - подытожил политолог.