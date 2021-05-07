Пятница, 7 Мая 2021 13:57

АрмИнфо. Блок экс-президентов Армении в любом случае был лишен каких-либо шансов на победу на ожидаемых внеочередных парламентских выборах. Я могу это утверждать со всей уверенностью. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика" Арам Саркисян.

5 мая первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна выступить против Пашиняна единым предвыборным блоком, "поскольку это может стать единственным выходом из сложившегося в стране общенационального кризиса и возможности избежать новых бед".

Он также опубликовал, отвергнутый Кочаряном на мартовской встрече проект совместного заявления экс-президентов Армении. Заявление, в частности, предусматривало их участие в предстоящих выборах в составе единого Альянса "Национальное согласие", "не стремясь лично занять какую-либо должность в новой системе управления страной".

"Более чем уверен, что первый президент Левон Тер-Петросян озвучил произошедшее на мартовской встрече с преемниками, будучи твердо убежден в их публичном отказе на его предложение. При этом, не исключено, что он не просчитал, что отказ Кочаряна и Саргсяна будет дан в подобной жесткой форме", - предположил он.

При этом, лидер партии "Республика" в определенном смысле выразил согласие с позицией Тер-Петросяна. Суть которой заключается в осознании неспособности и отсутствии перспектив на победу на выборах всех трех экс-президентов по отдельности. Таким образом, суть предложения первого президента, согласно Саркисяну, заключалась в объединении как единственной возможности победы на предстоящих выборах.

Комментируя позицию экс-президента Сержа Саргсяна относительно предложений Тер- Петросяна, политик заметил, что она совершенно оправданна. Поскольку даже в союзе все вместе победить на выборах экс-президенты неспособны. Соответственно, общее поражение обернулось бы для всех троих форменным позором. Что придало дополнительное обоснование их участию в отдельности. Фактор Роберта Кочаряна Саркисян вообще не учитывает ввиду его крайней незначительности в формировании политических процессов в стране.

"Понятно, что из всего этого вытекает вполне закономерный вопрос - в таком случае для чего первый президент опубликовал данное заявление? На мой взгляд, ответ на этот вопрос Тер-Петросян озвучит лишь после публикации итогов внеочередных выборов. Тогда же прозвучит его ответ Саргсяну и Кочаряну. Причем, этот ответ будет дан в достаточно жесткой форме", - подытожил политик.