Пятница, 7 Мая 2021 12:00

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В начале беседы глава дружественного государства ещё раз выразил туркменскому лидеру глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой – кончиной отца Мяликгулы Бердымухамедова и передал слова искреннего сочувствия от имени всего китайского народа.

Поблагодарив Председателя КНР за соболезнования, Президент Туркменистана подчеркнул, что высоко ценит оказываемую поддержку и дорожит тем, что в эти трудные дни народ Китая и его лидер разделяют глубокую скорбь и горечь утраты.

В ходе состоявшегося затем обстоятельного разговора собеседники обсудили перспективы туркмено-китайского сотрудничества, успешно развивающегося на двусторонней и многосторонней основе, а также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной повестки дня.

Глава дружественного государства подчеркнул значимость двусторонних отношений с Туркменистаном, а также продвижения координированного взаимодействия на международной арене.

Лидеры двух стран Гурбангулы Бердымухамедов и Си Цзиньпин с удовлетворением констатировали достигнутый за последние годы высокий уровень межгосударственного диалога, выразив заинтересованность Туркменистана и Китая в неуклонном наращивании продуктивного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах с учётом накопленного богатого опыта успешного партнёрства и имеющегося колоссального потенциала.

Высоко оценив отношения с Китайской Народной Республикой, являющейся одним из крупных экономических партнеров Туркменистана, глава государства отметил, что наша страна придает большое значение дальнейшему развитию двусторонних связей, которые традиционно основываются на принципах равноправия, взаимоуважения и обоюдного соблюдения интересов.

В числе ключевых направлений сотрудничества названы торгово-экономическая сфера, транспорт и связь, текстильная и химическая промышленность и многие другие области, где сложение усилий видится наиболее перспективным.

Приоритетным направлением двустороннего экономического взаимодействия назван нефтегазовый сектор, где уже реализован ряд крупных совместных проектов, в первую очередь, успешно эксплуатируемый газопровод Туркменистан-Китай, по которому осуществляются поставки туркменского природного газа в КНР.

Была также отмечена необходимость расширения связей в гуманитарной сфере, в частности, по линии науки, образования, культуры в области спорта и туризма, развитие которых выступает одним из приоритетных векторов проводимой обоими лидерами государственной политики.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также подчеркнул, что межгосударственный диалог дополняется плодотворным взаимодействием двух стран в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН. Как подчёркивалось, Туркменистан намерен и далее продолжать сотрудничество в этом направлении.

Главы двух государств выразили уверенность, что практика регулярных контактов на высшем и межправительственном уровне будет напрямую способствовать укреплению многоаспектного туркмено-китайского диалога, базирующегося на фундаменте давней дружбы.

Одной из тем обсуждения стало международное сотрудничество в борьбе с охватившей мир коронавирусной инфекцией. Стороны подтвердили намерение тесно взаимодействовать в этом направлении. По общему мнению, только благодаря совместным усилиям и скоординированным действиям можно достичь эффективного результата в борьбе с пандемией.

В этом контексте глава Туркменистана выразил благодарность Председателю КНР за активное сотрудничество в медицинской сфере.

В завершение телефонного разговора Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Председатель КНР Си Цзиньпин ещё раз обменялись добрыми пожеланиями, адресовав народам двух стран мира, стабильности и успехов на избранном пути государственного развития.