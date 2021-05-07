Пятница, 7 Мая 2021 11:57

АрмИнфо. Канада приветствует освобождение Азербайджаном удерживаемых армян. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, торговли и развития Канады по вопросу армянских военнопленных.

При этом в канадском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что этот шаг - значительный вклад на пути к всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Канада продолжает призывать к освобождению всех удерживаемых лиц",- говорится в сообщении МИД Канады в Твиттер.

Напомним, что 4 мая при посреднических усилиях России удалось обеспечить возвращение из азербайджанского плена 3 армянских военнослужащих. По оценкам экспертов, баку продолжает незаконно удерживать еще более 200 армянских военнопленных и гражданских лиц.