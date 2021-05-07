Пятница, 7 Мая 2021 11:41

АрмИнфо. Трудно представить большую угрозу для Арцаха, чем сохранение в неопределенности вопрос его статуса. Это напрямую связано с безопасностью Арцаха, убежден бывший советник президента Арцаха по вопросам безопасности Тигран Абраамян.

При этом он подчеркнул, что подразумевает положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности договоренности на 5-летный срок.

"Становится, очевидно, что при каждой пятилетке, в условиях нерешенности статуса Арцаха, мы будем сталкиваться с опасностью новой войны. Пока не понятно, какой ценной и какими потерями будет продлеваться каждая пятилетка трехсторонних договоренностей, но, к сожалению, однозначно, что постоянные риски будут сопровождать нас десятилетиями.

Нынешние власти не только не включили этот вопрос в трехсторонний документ, но и сегодня не предпринимают активных шагов по его возвращению в приоритетную повестку дня", - считает эксперт.

Абрамян считает, что в этих условиях российская сторона, в свою очередь, будет двигаться в том направлении и приоритетах, которые в первую очередь вписываются в ее региональную повестку дня.

"Армения в качестве стороны, отсутствует даже в вопросах, касающихся ее. И после 9 ноября все вопросы, касающиеся нас Азербайджан, Турция, Иран и другие, поднимают и обсуждают с Россией", - резюмировал он.

Отметим, что трехсторонней заявление лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, в числе прочих вопросов предполагал ввод российской миротворческой миссии в зону карабахского конфликта сроком на 5 лет, с возможностью продления срока еще на 5-летний срок. Если одна из сторон примет решение приостановить миротворческую деятельность в зоне конфликта, то должна за полгода уведомить все заинтересованные государства об этом.