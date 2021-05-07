Пятница, 7 Мая 2021 10:35

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала Азербайджан и Армению в срочном порядке завершить обмен удерживаемыми лицами в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом Линде написала в своем Twitter.

"Приветствуют освобождение Азербайджаном задержанных армян. Призываю стороны в срочном порядке завершить обмен удерживаемыми лицами в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Полностью поддерживаю сопредседателей Минской группы и настоятельно призываю стороны как можно скорее возобновить политический процесс при их посредничестве", - написала она.

Напомним, что 4 мая при посреднических усилиях России удалось обеспечить возвращение из азербайджанского плена 3 армянских военнослужащих. По оценкам экспертов, Баку продолжает незаконно удерживать еще более 200 армянских военнопленных и гражданских лиц.