Пятница, 7 Мая 2021 10:34

АрмИнфо. Ереван и Анкара отреагировали на признание Латвией факта Геноцида армян.

Так, в распространенном МИД Армении заявлении отмечается, что Ереван приветствует принятие Сеймом Латвии резолюции о признании Геноцида армян. В армянском внешнеполитическом ведомстве выразили убеждение, что это еще один шагом к всеобщему признанию и осуждению Геноцида армян.

"Резолюция важна не только с точки зрения восстановления исторической справедливости и истины, но и предотвращения в будущем таких преступлений. Всеобщее признание Геноцида армян является важнейшей гарантией безопасности армянского народа в регионе. Разделяем позицию парламента Латвии о том, что признание таких преступлений призвано построить такое будущее, в котором уважаются права человека, и каждый человек может быть свободным и безопасным", - заверили в МИД РА.

Меж тем, принятие соответствующего документа законодательным органом Латвии вызвало гнев Анкары. В МИД Турции заверили, что решение латвийского парламента признать события 1915 года геноцидом - "это попытка переписать историю по политическим мотивам, незаконная и не имеющая юридической основы инициатива".

"Мы отвергаем и решительно осуждаем это неудачное и незаконное решение. Данная попытка противоречит решениям Европейского суда по правам человека от 1948 года, 2013 года и 2015 года, в которых открыто выражен спорный характер событий 1915 года, а также требованиям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Мы призываем латвийский парламент отказаться от этого "неправильного" шага, вместо того, чтобы служить повестке некоторых кругов, которые пытаются создать вражду из истории", - отметили в МИД Турции.

Напомним, что 6 мая парламент Латвии признал Геноцид армян. За резолюцию проголосовало 58 из 100 депутатов Сейма. Сейм призвал международное сообщество дать оценку событиям 1915 года во имя будущего, где будут уважаться права человека и, в первую очередь, право на жизнь.