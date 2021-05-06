Четверг, 6 Мая 2021 16:45

АрмИнфо. Заявление третьего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что в свое время планировал закупить большую партию беспилотных летательных аппаратов, однако новые власти отказались от закупок, является ложью. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 6 мая в беседе с журналистами.

По его словам, если в течение 2016-2018 гг. правительство Саргсяна приобрело "X" количество БПЛА, то новая власть за 2018-2020 гг. закупила в 7 раз больше этого количества. "Когда будут опубликованы данные, увидите, что по всем направлениям были увеличены военные затраты - только за первый год бюджет был увеличен на 102 млрд драмов - до 309 млрд. драмов", - заявил он.

При этом Армен Григорян заявил, что Баку последовательно наращивал военный бюджет, а Ереван - ничего не делал в этом направлении. По его словам, данные, которые вскоре будут опубликованы, подтвердят, что в течение 2018-2020гг, в отличие от 2016-2018 гг., новая власть закупала вооружения по всем направлениям. "А потерпели мы поражение из- за того, что за прошедшие 10-20 лет не велась аналогичная работа", - заявил он.

Так, по его словам, если в период правления Сержа Саргсяна Армения приобретала, условно, 50 единиц какого-то вооружения, то правительство Пашиняна приобретало это же вооружение в количестве более 300 единиц.