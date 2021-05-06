Четверг, 6 Мая 2021 16:43

АрмИнфо.. Москва и Ереван подчеркнули важность продолжения военно-технического сотрудничества. Об этом 6 мая на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Ара Айвазяном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, представляя итоги переговоров в Ереване

"Отметили важность сотрудничества в военной и военно-технической области. Поддержанию безопасности в Закавказье служит деятельность 102-й российской военной базы, российско-армянской объединенной группировки войск и погрануправления ФСБ России в Армении", - сказал Лавров.

Вместе с тем он подчеркнул, что в контексте региональных вопросов, подробно обсудил с армянским коллегой ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. "Отметили достигнутый прогресс и стабилизацию обстановки. Мы не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц, разминирование, защиту культурного и религиозного наследия, направленных на запуск работы в Нагорном Карабахе профильных международных организаций.

Важный вклад в нормализацию ситуации в регионе вносит трехсторонняя рабочая группа во главе с вице-премьерами по разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций. Успех этой работы будет иметь решающее значение для создания условий, необходимых для нормализации общей обстановки и налаживания созидательного сотрудничества в постконфликтный период. Востребована дальнейшая деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прежде всего по содействию созданию атмосферы доверия", - выразил убеждение Лавров.

В заключение российский министр отметил, что переговоры в очередной раз доказали сохранение твердого настроя России и Армении на укрепление союзничества, стратегического партнерства. "Считаем наши отношения важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе. Залогом успешного социально-экономического развития наших государств. Я пригласил армянского коллегу посетить Москву для продолжения диалога", - подытожил глава МИД России.