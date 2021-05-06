Четверг, 6 Мая 2021 15:18

АрмИнфо.Мирный процесс, который был начат 9 ноября 2020 года путем достижения договоренности о том, чтобы остановить войну и перейти к миротворческой операции, перейти к разблокированию всех экономических связей в регионе, всех транспортных коммуникаций, он уже практически полгода осуществляется.

Об этом 6 мая на совместной пресс-конференции в Ереване по итогам переговоров с армянским коллегой Ара Айвазяном заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос АрмИнфо по части перспектив возобновления мирного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ.

"Поэтому говорить о переходе к мирному процессу - немного искажение реальности. Вы упомянули трехстороннюю группу, я о ней тоже сегодня говорил, и мой коллега о ней упоминал - она занимается практическим решением тех вопросов, которые напрямую относятся к мирному процессу. Когда люди избавятся от блокады, от эмбарго, от тех препонов, которые чинились в рамках международных организаций, по развитию здесь равноправного взаимовыгодного сотрудничества, и перейдут к извлечению прямых выгод от тех преимуществ, которые предоставляет этот стратегически важный и в геополитическом, и в геоэкономическом смысле регион", - сказал российский министр.

При этом он добавил, что Россия, сыграв в ходе затяжных переговоров между лидерами трех стран решающую роль в том, чтобы остановить боевые действия, создать механизм верификации прекращения огня в лице миротворческого контингента, как никто заинтересована в том, чтобы все, о чем договорились президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении, выполнялось на практике.

При этом Лавров выразил убеждение, что сопредседатели, когда призывали к тому, чтобы все окончательно урегулировать, имели в виду то, что необходимо сделать для решения всех этих вопросов.

"Мы не сомневаемся нисколько, что когда люди начнут ощущать выгоды от мирной жизни, от снятия всех рестрикций, санкций, и проявлений блокады, они начнут уже по- другому относиться к вопросам, которые сейчас пытаются некоторые наши коллеги заострять и вынести их на передний план. Не надо сейчас политизировать процесс. Он идет достаточно сложно, потому что решаются и вопросы, связанные с маршрутами соединения этого региона, вопросы, связанные с обеспечением того, что сейчас называют "связанностью региональных отношений", решаются вопросы линии соприкосновения, делимитации и демаркации границы, это практически понятные вещи, которые необходимо решить, чтобы регион свободно вздохнул и зажил мирной жизнью", - добавил глава МИД России.

Те, кто пытается эти вопросы отнести на потом, а сначала заниматься политическими дискуссиями, по мнению Лаврова ставят весь процесс с ног на голову. "Гораздо проще решать политические вопросы, когда люди

стали нормально жить на земле, азербайджанцы, и армяне, друг с другом, как это было многие-многие десятилетия и столетия". - подытожил Лавров.