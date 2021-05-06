Четверг, 6 Мая 2021 15:10

АрмИнфо.Вопрос разблокировки экономических связей в регионе был лишь одной из тем сегодняшних переговоров в Ереване. Об этом 6 мая на совместной пресс-конференции в Ереване по итогам переговоров с армянским коллегой Ара Айвазяном заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о Зангезурском коридоре и угроз президента Азербайджана Ильхама Алиева силой запустить коммуникации по коридору, если Армения вдруг воспротивится.

"Мы сегодня посвятили наши переговоры не исключительно вопросам трехстороннего сотрудничества по разблокированию экономических связей. Это было лишь одной из тем. Мы говорили сегодня обо всех проблемах урегулирования в постконфликтный период. В том числе о военных, военно-политических, гуманитарных, и о многом другом", - сказал министр.

Что касается трехстороннего взаимодействия на уровне вице-премьеров, продолжил Лавров, то этот механизм был создан по решению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по итогам их встречи в Москве 11 января.

"И этот механизм предусматривает договоренности, которые могут быть исключительно добровольными, на взаимовыгодной основе, и которые никоим образом не предполагают ничего, кроме дипломатического согласия и решений, и которые позволят полностью разблокировать экономические связи. Любые вопросы, которые могут ставиться вразрез с этими договоренностями трех лидеров, конечно же, не могут восприниматься как альтернатива тому, о чем было условлено", - резюмировал глава МИД России.

Отметим, что президент АР Ильхам Алиев 20 апреля в интервью Азербайджанскому телевидению заявил, что создание Зангезурского коридора полностью отвечает азербайджанским национальным, историческим и будущим интересам. "Мы исполним задачу по осуществлению Зангезурского коридора, хочет того Армения или нет. Если захочет Армения, это можно решить просто, если не захочет - мы решим это силой. Я говорил до войны и во время войны, что они должны убраться с нашей земли по доброй воле, иначе мы их вышвырнем. Так и произошло. Тоже самое будет и с Зангезурским коридором. Азербайджанский народ вернется в захваченный Зангезур спустя 101 год ", - отметил Алиев.