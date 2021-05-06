Четверг, 6 Мая 2021 15:07

АрмИнфо.Сейм Латвии накануне проголосовал за резолюцию, осуждающую факт Геноцида армян в Османской империи. Тем самым Латвийская республика стала очередным государством, официально признавшим и осудившим Геноцид армян.

Согласно сообщению посольства Армении в Латвии, за резолюцию проголосовало 58 из 100 депутатов Сейма.

Как написал на своей страничке в Facebook завершающий свою дипломатическую миссию в странах Балтии посол Армении Тигран Мкртчян, признание Геноцида Сеймом стало итогом интенсивной дипломатической работы, активной парламентской и культурной дипломатии, усилий проживающей в Латвии армянской диаспоры и армянской церкви.

Дипломат подчеркнул, что еще в день 24 апреля такие парламентские силы как Новая консервативная партия и партия р<Развитию/да> выступили с заявлением, осуждающим Геноцид. К ним присоединилась и партия <Согласие>. Эти три силы выступили с предложением внести в повестку Сейма соответствующую резолюцию. Посол выразил свою благодарность руководству Сейма и лидерам этих политических сил.

В резолюции указывается правовая основа признания Геноцида, которым стала Конвенция ООН от 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. < Сейм Латвии осуждает действия властей Османской империи по изгнанию огромного числа армян с мест проживания и гибели многих из них. Обсуждения исторических вопросов неразрывно связаны со здоровым и зрелым демократическим развитием>, говорится в документе.

Сейм призвал международное сообщество дать оценку событиям 1915 года во имя будущего, где будут уважаться права человека и, в первую очередь, право на жизнь.