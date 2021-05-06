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 Четверг, 6 Мая 2021 15:06
Марианна Мкртчян

Айвазян: Вопрос сохранения культурно наследия Арцаха является частью политического урегулирования карабахского конфликта

Айвазян: Вопрос сохранения культурно наследия Арцаха является частью политического урегулирования карабахского конфликта

АрмИнфо. Вопрос сохранения культурно наследия Арцаха является частью политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта, о чем неоднократно подчеркивал МИД Армении. Об этом 6 мая на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил и.о. главы МИД РА Ара Айвазян.

Он напомнил, что 13 апреля сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении указали на необходимость защиты культурно-религиозного наследия. "Мы тесно сотрудничаем с ЮНЕСКО, ожидая, что в ближайшее время состоится визит оценочной миссии. Мы надеемся, что ЮНЕСКО предпримет действенные шаги по реализации этой миссии. Защита историко-культурного наследия в целом касается прав человека", - сказал министр, назвав неслучайным, что спецдокладчики ООН в начале февраля призвали Азербайджан провести расследование обстрела храма Казанчецоц в Шуши 8 октября 2020 г и обеспечить участие представителей ААЦ в восстановлении храма.

При этом он добавил, что уже очевидно, что Азербайджан не внял призывам ООН и более того, односторонним грубым вмешательством демонстрирует пренебрежение. "Храм Казанчецоц в Шуши является одной из крупнейших армянских церквей и должен оставаться местом религиозного поклонения", - подчеркнул Ара Айвазян.

Ранее, в сети были выложены фотографии, в которых видно, что азербайджанцы демонтировали купола собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши.  Азербайджанская сторона заверяет, что купола были демонтированы ввиду проводимых в церкви ремонтных работ и с целью восстановления исторического облика собора. Правда не указывается, что есть понятие исторический образ в азербайджанском понимании этого словам. Ранее, азербайджанские военные уже либо стерли с лица земли либо осквернили несколько армянских церквей. 


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