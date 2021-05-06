Четверг, 6 Мая 2021 15:04

АрмИнфо.Правительство Армении на заседании 6-го мая приняло решение о проведении летнего призыва 2021 года и демобилизации.

Как говорится в проекте решения, с 7 мая по 31 июля включительно в Армении будет проведен призыв на обязательную военную и альтернативную службы тех граждан мужского пола, которым исполнится 18 лет до 30 июня 2019 года включительно, а также тех граждан, право на отсрочку от призыва которых истекает 30 июня с.г. включительно.

До 31 июля 2021 года включительно будут демобилизованы военнослужащие рядового состава, прошедшие обязательную и альтернативную воинскую службу в установленные сроки.