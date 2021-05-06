Четверг, 6 Мая 2021 12:59

АрмИнфо. На сегодняшний день можно констатировать наличие в Армении энного числа сторонников разворота республики к Западу. Весь вопрос в их способности развернуть в соответствующем направлении общественное мнение. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский.

"Все это прекрасно осознается и на Западе. Более того, данное понимание текущей ситуации ведет к определенным шагам того же американского истеблишмента навстречу Армении. И на первый взгляд действительно может сложиться впечатление, что то же признание президентом США Джо Байденом общеизвестного факта геноцида армян является шагом направленным исключительно на восстановление исторической справедливости", - заметил он.

В реальности, согласно эксперту, одной из реальных целей подобной американской политики является укрепление позиций США в Армении, разумеется, за счет и посредством ослабления российского влияния. По его оценкам, официально охарактеризовав массовые убийства армян в начале XX века в Османской империи как геноцид, американский президент исходит исключительно из интересов американской внешней политики и, соответственно, собственной выгоды.

Что касается реакции на подобные шаги Вашингтона в самом армянском обществе, то способность прозападных деятелей в Армении развернуть общественное мнение, соответственно, электорат в направлении коллективного Запада, по крайней мере, на данном этапе вызывает у Надеина-Раевского сомнения.

"Мы ведь прекрасно понимаем, что США даже не собираются посылать свою армию на защиту, в случае чего, Армении от той же Турции. Это прерогатива 102-й российской базы в Гюмри. Но в любом случае шаги администрации Байдена побуждают Москву предпринимать обратные шаги в направлении сохранения собственной роли, достигнутой по итогам прекращения прошлогодней войны в Карабахе. Любая ошибка России может привести к утере этой роли под давлением и диктовку США", - считает он.

Текущий двухдневный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Армению эксперт рассматривает сквозь призму продолжающейся борьбы за влияние на Южном Кавказе с участием как США и России, так и, имеющих интересы в регионе, других региональных игроков. Согласно Надеин- Раевскому, все это часть большой политики. В том числе, осуществляемой в рамках Минской группы ОБСЕ, что, по его оценкам, позволяет влиять уже на трехсторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном с участием России.