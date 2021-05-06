Четверг, 6 Мая 2021 12:48

АрмИнфо. Мы совершенно не считаем своими конкурентами на предстоящих досрочных выборах РПА, "Процветающую Армению" или какую-либо другую силу из прошлого. И в целом, спрогнозировать итоги предстоящих парламентских выборов просто невозможно. Подобное мнение выразил АрмИнфо секретарь социально-демократической партии "Решение гражданина" Сурен Саакян.

"Силы из прошлого" выберут люди, мечтающие о возвращении прошлых нравов. А такие граждане никогда не были частью нашего электората. Наш избиратель отслеживает связь между политическими процессами и тем, как они влияют на его жизнь. Это в основном молодые, энергичные люди, отвергающие носителей политического мышления из прошлого. Это люди, стремящиеся к экономически развитой и главное свободной Армении", - отметил он.

Подчеркнув небольшие размеры данной прослойки армянского общества, политик предположил, что итоги прошлогодней войны ее существенно увеличили, соответственно увеличив и возможности появления партии "Решение гражданина" в стенах парламента. Согласно Саакяну, оказавшись в парламенте, его партия станет своеобразной подушкой безопасности, обеспечивающей внутриполитическую стабильность и становление страны на путь развития.

По его оценкам, выражение обществом вотума доверия "Решению гражданина" будет означать его готовность вступить на путь реальных, а не декларируемых политических реформ. Что даст возможность партии действовать в стенах парламента с большой эффективностью, а гражданам увидеть, что существует и другая политика, которая с каждыми новыми выборами ведет к формированию совершенно новой для Армении политической культуры.

"Все это крайне важно, учитывая, что ожидания нашего народа от революции 2018 года так и не были реализованы. Как следствие занимающиеся продажей голосов собственных избирателей торговые конторы, продолжают считаться в Армении политическими акторами. Что является одной из причин, понуждающих наших граждан держаться от избирательных участков как можно дальше. Таким образом, разочарование и отсутствие доверия к политическим силам является глубоким источником деструкции, откладывая развитие страны в целом", - убежден он.

Саакян особо отметил, что многие граждане, при этом, по-прежнему видят партию "Гражданский договор" - силу не выполнившую собственные обещания, в качестве политического большинства в парламенте и по итогам внеочередных выборов. Что, по его прогнозам, является залогом нового, более глубокого разочарования общества в будущем.

"Это также свидетельство отсутствия у большинства готовых принять участие в выборах граждан понимания политической повестки, способной стать основой развития страны в будущем. Это означает, что эти люди все еще не осознали причины собственных несчастий. Взамен всего этого мы предлагаем обществу собственную повестку, состоящую из коренного реформирования политической системы, разделения бизнеса от политики, создания свободной от кого бы то ни было судебной системы и т.д. Надеюсь, что наши граждане дадут нам возможность претворить ее в жизнь", - подытожил политик.