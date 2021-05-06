Четверг, 6 Мая 2021 11:21

АрмИнфо.В рамках расследуемых Генпрокуратурой 1580 уголовных дел, по факту преступлений, совершенных в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха и Армении, 628 лиц, в том числе и высокопоставленные офицеры, проходят в качестве обвиняемых.

Как сообщает Генпрокуратура, расследование этих уголовных дел, как по количеству, так и по содержанию, осуществляется по нескольким основным направлениям: преступные правонарушения, совершенные в процессе мобилизации и пополнении ВС; реализация возможных коррупционных схем при приобретении вооружения и боеприпасов до и во время войны; на стратегическом и тактическом уровнях криминальные недостатки в управлении Вооруженными силами, и их отдельными подразделениями и т.д.