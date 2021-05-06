Четверг, 6 Мая 2021 11:10

АрмИнфо.Офисы второго и третьего президентов Армении отреагировали на призыв первого президента РА Левона Тер-Петросяна объединить усилия против действующей власти во главе с Николом Пашиняном.

Так, руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян отметил, что они всегда принципиально выступали против одностороннего раскрытия деталей непубличных встреч, поскольку это некорректно, особенно, когда рассказчик таких деталей искажает их содержание.

При этом Согомонян подтвердил, что 25 марта по предложению Тер-Петросяна состоялась встреча бывших президентов Армении и Арцаха.

"О предложении встретиться президенту Кочаряну рассказал Бако Саакян, одновременно сообщив, что у Тер-Петросяна есть идея совместного участия во внеочередных выборах.

Кочарян отклонил эту идею, о чем Бако Саакян сообщил Тер-Петросяну. Последний, тем не менее, предложил, чтобы встреча состоялась. И это произошло.

Во время встречи действительно не было обсуждения, поскольку Роберт Кочарян вновь отклонил данное предложение, мотивируя это моральным соображением, заявив, что в случае проведения внеочередных выборов намерен участвовать в другом формате. Кроме того, этот шаг ударит по "Движению спасения Родины". Вот как было", - рассказал глава офиса второго президента РА.

При этом он добавил, что может показаться, что Тер-Петросян все правильно сказал, и они лишь повторяют ранее заявленное, однако, примечательно, что Тер-Петросян как бы случайно оговаривается, что "Движение спасения Родины" создал президент Кочарян.

"P.S. Что касается предложения идти вместе на внеочередные выборы, то мы уже выбрали другой формат участия, о котором заявим в самое ближайшее время", - говорится в заявлении Согомоняна.

Меж тем, в офисе третьего президента Армении реагируя на публикацию Левона Тер- Петросяна, выразили удивлением тем обстоятельством, что

первый президент сделал эту публикацию без предварительного уведомления других сторон встречи. "В то же время напоминаем высказанную третьим президентом Армении на встрече бывших руководителей Армении и Арцаха позицию о том, что обсуждения предложения первого президента Армении могли быть рассмотрены перспективно и эффективно при принципиальном согласии всех сторон.

Что касается предложения первого президента Армении о совместном участии в предстоящих парламентских выборах, то напоминаем, что возглавляемая третьим президентом РА Республиканская партия всего несколько дней назад приняла и обнародовала свое решение относительно формата участия в выборах. Позиция Сержа Саргсяна заключается в том, что в сложившейся ситуации для решения проблемы необходимо выбрать эффективную тактику, поэтому борьба с капитулянтскими властями может осуществляться в различных форматах", - говорится в заявлении офиса третьего президента РА.

Стоит также заметить, что на данное заявление накануне отреагировал и и.о. премьер- министра РА Никол Пашинян, который обратил внимание, что Левон Тер-Петросян дважды пытался добиться смены власти в ходе своей оппозиционной деятельности.

"Первый раз - в 2008 году, во время "демократической революции", а второй раз - во время неудавшейся "буржуазно-демократической революции", о судьбе которой знают все. Речь идет о деятельности альянса Тер-Петросяна, Гагика Царукяна и партии "Наследие" в 2014 году. Тер-Петросян, видимо, решил попытаться вновь сделать "бандократическую революцию". Есть и пара других терминов, но сейчас я в силу своей должности не могу их озвучить. Но если серьезно, то, пожалуй, единственное, что за все это время реально удалось Тер-Петросяну - это приход к власти Кочаряна и Саргсяна, а также удержание ими этой власти", - сказал Пашинян, заверив, что "бандократическая революция" потерпит провал.

5 мая первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил с заявлением, в котором призвал второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна выступить против Пашиняна единым предвыборным блоком. Тер-Петросян призвал своих коллег объединиться в единый фронт, поскольку это может стать единственным выходом из сложившегося в стране общенационального кризиса и возможности избежать новых бед. "Долг всего армянства - осознать, что воспроизводство режима Пашиняна для Армении и Арцаха гораздо опаснее, чем возможные или предполагаемые угрозы, исходящие даже из Азербайджана и Турции",- заявил он.