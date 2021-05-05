Среда, 5 Мая 2021 22:01

АрмИнфо. Новым слоганом правящей партии «Гражданский договор» на предстоящих парламентских выборах станут слова «Есть будущее». Об этом заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отвечая на вопросы депутатов Пашинян отметил, что с концептуальной точки зрения он считает, что Армения исторически развивалась тогда, когда не находилась в блокадном состоянии. Таковы, по его словам, были годы Советской Армении, когда развитие страны получило очень высокие темпы. Ретроспективно эти годы очень сложно переоценить. Как заявил премьер, соперники Армении прекрасно это знают и понимают, поэтому они будут делать все, чтобы Армения оставалась в состоянии блокады. Это их стратегическая задача сделать так чтоб страна оставалась в изолированном состоянии. Поэтому для развития Армении доминирующей задачей должна стать открытие коммуникаций, деблокирование страны, в том числе и в направлении Ирана.

В этом плане Пашинян уверен, что Азербайджан продолжит свою неконструктивную политику, в том числе и уровне заявлений и официальной риторики, в том числе для того, чтобы среди армянской общественности сеять атмосферу страха. Пашинян напомнил, что он уже говорил о важности железнодорожной связи Армении с внешним миром, в том числе для развития обрабатывающей индустрии и горнорудной промышленности.

Вторым и, пожалуй, главным фактором, краеугольным камнем обеспечения безопасности страны станет углубление связей с Россией как со стратегическим партнером в плане укрепления совместной группировки войск и противовоздушной обороны. Как продолжение этого процесса страна должна серьезнейшим образом укрепить свою армию, переведя ее на профессиональные рельсы в качестве стратегической цели ее реформирования. И речь идет не о контрактной службе, а именно о профессиональной армии, так как опыт показал, что это разные категории.

Следующей стратегической задачей станет улучшение демографической ситуации в стране посредством серьезного реформирования образовательной системы через глубинные изменения во всей образовательной цепочке и в научной области.

На этих трех столпах должно быть построено будущее Армении: безопасность, промышленность, образование и наука.

Говоря о доверии граждан Армении к будущему своей страны, Пашинян отметил, что эти сомнения среди населения – не новое явление, что еще до «бархатной революции» эти сомнения, разочарования все время углублялись. После революции надежды людей существенно возросли, но после начала пандемии и в результате войны эта проблема вновь обострилась. Он призвал не поддаваться панике в связи с такими настроениями. «Мы своей работой шаг за шагом должны восстановить эту веру, что можно сделать, улучшая экономическую ситуацию, совершенствуя систему образования и т.д. И партия «Гражданский договор» будет говорить об этом в ходе своей предвыборной кампании», - подчеркнул Пашинян.