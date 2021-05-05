Среда, 5 Мая 2021 18:08

АрмИнфо.Повестка визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению включает, в числе прочих вопросов двусторонней повестки, продолжение обсуждений вопроса по возобновлению мирного переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Об этом 5 мая с трибуны парламента во время правительственного часа заявил и.о. глава МИД Армении Ара Айвазян, добавив, что самолет российского министра приземлится в Ереванском аэропорту в ближайшие часы.

Говоря о деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Айвазян напомнил, что в послевоенный период посредники дважды выступали с заявлениями - 3 декабря 2020 года и 13 апреля текущего года. Он еще раз напомнил о том, что оценки армянской стороны относительно деятельности МГ ОБСЕ известны, и они были представлены Ереваном 3 декабря на СМИД ОБСЕ. Айвазян добавил, что дорожная карта Армении состоит из 5 общеизвестных пунктов.

В этом контексте и.о. главы МИД РА констатировал, что суть этих подходов более четко было недавно сформулировано в одном из интервью послом США Линн Трейси, которая подчеркнула, что нагорно-карабахский конфликт не решен, переговорный процесс должен возобновиться и в качестве приоритета должен быть вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Вместе с тем, Айвазян заметил, что все больше партнеров Армении выступают с заявлениями, в которых четко указывают на неурегулированность карабахского конфликта и необходимость решения существующих проблем.

Говоря о роли посредников, министр напомнил, что цель МГ ОБСЕ - создать соответствующую благоприятную атмосферу, для нахождения

сторонами решения конфликта. "Кажется МГ ОБСЕ подает признаки жизни, и Армения надеется, что будет сильное посредничество, которое будет не со стороны наблюдать за процессом, а возглавит переговоры", - сказал Айвазян.

Коснувшись вопроса армянских пленных и военнопленных, министр подчеркнул, что этот вопрос находится в центре внимания МИД. "И нужно с удовлетворением отметить, что благодаря усилиям российской стороны, 70 военнопленных и гражданских лиц уже освобождены и вернулись домой. Этот вопрос находится в центре внимания международного сообщества и минских посредников. Изо дня в день растет международное давление на Азербайджан", - заключил Айвазян.