Среда, 5 Мая 2021 16:53

АрмИнфо.Военнослужащий срочной службы Вооруженных сил Армении погиб на одной из боевых позиций, расположенных в южном направлении государственной границы.

Как сообщает пресс-служба МО РА, инцидент произошел в районе 20.00 по местному времени 4 мая в ходе смены дежурства на боевом посту. Рядовой Артем Овикович Мелконян (2002 г.р. призванный из Гегаркуникского военкомата) получил смертельное огнестрельное оружие в результате нарушения правил обращения с боевым оружием. По факту ведется следствие.

В Минобороны РА выразили соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.