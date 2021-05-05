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АрмИнфо.Предъявленное бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну обвинение переквалифицировано.
Как сообщает пресс-служба Специальной следственной службе Армении, в настоящее время Арутюняну вменяются деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 309 УК РА, вместо прежней статьи 300.1 УК РА.
Отметим, что экс-министр обороны Микаел Арутюнян, ранее обвинялся в свержении конституционного строя в рамках уголовного дело по событиям 1 марта 2008 год. Аруртюнян был заочно заключен под стражу и объявлен в международный розыск. В ходе следствия выяснилось, что Арутюнян является гражданином России и сейчас находится на территории РФ. Российская сторона отказалась выдавать Арутюняна Армении.
Стоит также заметить, что Конституционный суд в марте текущего года признал противоречащей Конституции и недействительной статью 300?1 УК РА, по которой в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года обвинение было предъявлено второму президенту Армении Роберту Кочаряну и его подчиненным - Юрию Хачатурову, Сейрану Оганяну и Микаелу Арутюняну.
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|Аркадий Дубнов: Отношение Москвы к выборам в Армении выражено демонстративно индифферентно
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|Суд приговорил сирийских террористов-наемников к пожизненному заключению из-за участия в боевых действиях против Арцаха
|Ара Айвазян провел телефонные разговоры с МИД Киргизии и Таджикистана
|"Содействие раненым военнослужащим" и фонд "Азнавура" запускают новый проект по социальной реинтеграци раненых военнослужащих
|Реклама тотализаторов в армянских СМИ будет ограничена
|Карен Абрамян покинул пост замначальника Генштаба ВС Армении
|Евродепутаты обратились к Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю с призывом заставить Азербайджан освободить армянских военнопленных
|МИД Армении осуждает действия Азербайджана в отношении собора Казанчецоц в Шуши
|Армянский парламент рассматривает возможность амнистии для уклонистов от армии
|Аналитик: В реальности Армении не удалось отказаться от обещаний Сержа Саргсяна
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|Пашинян назначил служебное расследование в отношении главного секретаря Комитета кадастра
|Число новых случаев заражения коронавирусом в Армении второй день подряд уступает количеству выздоровевших граждан
|Процессы вокруг Нагорного Карабаха и влияние России на них были отражены в докладе Военной разведки США
|Офис Омбудсмена Армении изучил 297 видеоматериалов и фотографий о зверствах азербайджанцев в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц
|Более 100 аргентинских общественно-политических деятелей и НПО призвали Баку освободить армянских военнопленных
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|Генсек СЕ: В Азербайджане была серьезно ограничена деятельность медиа во время войны в Карабахе
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|Ардшинбанк совместно с российским СберБанком запустили мгновенные денежные переводы по номеру телефона
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