Среда, 5 Мая 2021 15:49

АрмИнфо.Предъявленное бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну обвинение переквалифицировано.

Как сообщает пресс-служба Специальной следственной службе Армении, в настоящее время Арутюняну вменяются деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 309 УК РА, вместо прежней статьи 300.1 УК РА.

Отметим, что экс-министр обороны Микаел Арутюнян, ранее обвинялся в свержении конституционного строя в рамках уголовного дело по событиям 1 марта 2008 год. Аруртюнян был заочно заключен под стражу и объявлен в международный розыск. В ходе следствия выяснилось, что Арутюнян является гражданином России и сейчас находится на территории РФ. Российская сторона отказалась выдавать Арутюняна Армении.

Стоит также заметить, что Конституционный суд в марте текущего года признал противоречащей Конституции и недействительной статью 300?1 УК РА, по которой в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года обвинение было предъявлено второму президенту Армении Роберту Кочаряну и его подчиненным - Юрию Хачатурову, Сейрану Оганяну и Микаелу Арутюняну.