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АрмИнфо.Памятник Гарегину Нжде в Мартуни стоит и будет стоять наперекор всему, заявила 5 мая в беседе с журналистами независимый депутат Национального собрания Армении София Овсепян.
Накануне в прессе муссировались слухи о том, что принято решение о демонтаже памятника полководцу Гарегину Нжде в Мартуни до 9 мая. Аналогичные слухи муссировались в феврале этого года. Памятник начали устанавливать 26 сентября 2020 года решением совета старейшин Мартуни, на улице, носящей имя национального героя Армении, в свое время спасшего Сюник от турецкой оккупации.
"Многие уже ведут войну с камнями, и им кажется, что демонтировав памятник, они смогут избежать огласки", - заявил она, отметив, что этим шагом "некоторые оказывают медвежью услуг российской стороне", поскольку тем самым искусственно провоцируют антироссийские настроения.
Как считает депутат, инициатором демарша против памятника является турецкая сторона. "Фашистская Турция сегодня осмелилась указывать на одного человека (Гарегина Нжде.ред.), называя его фашистом, и создавать проблемы с его существованием", -завила она, подчеркнув, что Нжде никогда не был фашистом.
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|В Армении свыше 1 миллиона граждан провели тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 21,7%
|Эксперт: Вместо обвинений "в предательстве" необходимо просто понять, что враги Армении для России - не враги
|Эксперт: Демография в Армении производна от политики
|Министры иностранных дел Туркменистана и Кыргызской республики обсудили двусторонние связи
|Сергей Лавров сегодня с двухдневным рабочим визитом прибудет в Ереван
|МИД Арцаха приветствует инициативу членов Европейского парламента
|Самолет с армянским пленными приземлился в аэропорту Эребуни
|Аркадий Дубнов: Отношение Москвы к выборам в Армении выражено демонстративно индифферентно
|Бакинские СМИ сообщают о передаче трех армянских военнопленных
|Суд приговорил сирийских террористов-наемников к пожизненному заключению из-за участия в боевых действиях против Арцаха
|Ара Айвазян провел телефонные разговоры с МИД Киргизии и Таджикистана
|"Содействие раненым военнослужащим" и фонд "Азнавура" запускают новый проект по социальной реинтеграци раненых военнослужащих
|Реклама тотализаторов в армянских СМИ будет ограничена
|Карен Абрамян покинул пост замначальника Генштаба ВС Армении
|Евродепутаты обратились к Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю с призывом заставить Азербайджан освободить армянских военнопленных
|МИД Армении осуждает действия Азербайджана в отношении собора Казанчецоц в Шуши
|Армянский парламент рассматривает возможность амнистии для уклонистов от армии
|Аналитик: В реальности Армении не удалось отказаться от обещаний Сержа Саргсяна
|Армянские депутаты отказались уголовно наказывать госчиновников за ложь.
|Политик: Войну проиграл не лично Пашинян, а живущий в замке армянский генерал
|Актуальные вопросы туркмено- казахстанских отношений обсуждены в ходе телефонного разговора
|"Мой шаг": Снос азербайджанцами куполов храма Казанчецоц в Шуши - варварство, в котором прослеживается почерк Турции
|Полиция Армении выяснила личность гражданина, совершившего акт вандализма в отношении памятника Махатме Ганди
|Пашинян назначил служебное расследование в отношении главного секретаря Комитета кадастра
|Число новых случаев заражения коронавирусом в Армении второй день подряд уступает количеству выздоровевших граждан
|Процессы вокруг Нагорного Карабаха и влияние России на них были отражены в докладе Военной разведки США
|Офис Омбудсмена Армении изучил 297 видеоматериалов и фотографий о зверствах азербайджанцев в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц
|Более 100 аргентинских общественно-политических деятелей и НПО призвали Баку освободить армянских военнопленных
|Мовсес Акопян обвиняется в разглашении гостайны
|Генсек СЕ: В Азербайджане была серьезно ограничена деятельность медиа во время войны в Карабахе
|Азербайджанцы демонтировали купола собора Казанчецоц в Шуши
|Ардшинбанк совместно с российским СберБанком запустили мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Ара Айвазян на встрече с иракскими парламентариями выразил обеспокоенность политикой Турции по экспорту нестабильности в соседние регионы
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|Азербайджанские военные замучили и убили 19 армянских военнопленных и гражданских лиц
|Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту сокрытия Президентом Армении двойного гражданства
|Подведены итоги акции, посвященной Женским праздникам
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