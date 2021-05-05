Среда, 5 Мая 2021 13:45

АрмИнфо.Памятник Гарегину Нжде в Мартуни стоит и будет стоять наперекор всему, заявила 5 мая в беседе с журналистами независимый депутат Национального собрания Армении София Овсепян.

Накануне в прессе муссировались слухи о том, что принято решение о демонтаже памятника полководцу Гарегину Нжде в Мартуни до 9 мая. Аналогичные слухи муссировались в феврале этого года. Памятник начали устанавливать 26 сентября 2020 года решением совета старейшин Мартуни, на улице, носящей имя национального героя Армении, в свое время спасшего Сюник от турецкой оккупации.

"Многие уже ведут войну с камнями, и им кажется, что демонтировав памятник, они смогут избежать огласки", - заявил она, отметив, что этим шагом "некоторые оказывают медвежью услуг российской стороне", поскольку тем самым искусственно провоцируют антироссийские настроения.

Как считает депутат, инициатором демарша против памятника является турецкая сторона. "Фашистская Турция сегодня осмелилась указывать на одного человека (Гарегина Нжде.ред.), называя его фашистом, и создавать проблемы с его существованием", -завила она, подчеркнув, что Нжде никогда не был фашистом.