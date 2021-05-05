Среда, 5 Мая 2021 12:20

АрмИнфо. Армянский американист Сурен Саркисян рассказал о целях и условиях предоставления Соединенными Штатами военной помощи Азербайджану.

По его словам, военная помощь, предоставляемая Азербайджану, преследует три цели: содействовать усилиям США по противодействию международному терроризму; поддерживать оперативную готовность вооруженных сил США или партнеров по коалиции по противодействию международному терроризму; обеспечить безопасность границы Азербайджана (морская граница с Ираном).

При этом, по убеждению Саркисяна, помощь предоставляется при одном условии - она не должна мешать или препятствовать продолжающимся усилиям по достижению мирного урегулирования между Азербайджаном и Армении и не может быть использована в наступательных целях против Армении.

"Заметьте, что резолюция 907, принятая при Буше-старшим, была обойдена 10 лет спустя при Буше-младшим в целях борьбы с терроризмом. Имейте в виду, что теперь международная ситуация изменилась, у нас есть благодатная почва для работы по пресечению этого сотрудничества", - отметил американист.

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки. Администрация действующего президента США Джо Байдена также приостановила выполнение 907-ой поправки. Эти действия президента США были раскритикованы армянской диаспорой США.