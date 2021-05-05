Среда, 5 Мая 2021 11:03

АрмИнфо. Прекращение, предотвращение оттока населения из Армении требует комплекса мер. В первую очередь стабилизации внутриполитической ситуации и как следствие политической системы. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности, демограф Артак Маркосян.

“Иными словами, все политические силы, соответственно, общество должны принять итоги предстоящих внеочередных выборов. После чего по возможности быстро сформированное правительство должно заняться своими непосредственными функциями. С учетом наличия целого ряда проблем с формирование среды безопасности, социально-экономических проблем, смежных проблем, полагаю, излишне говорить о том, что новое правительство должно состоять исключительно из профессионалов высокого уровня”, - подчеркнул он.

По оценкам эксперта, демография производна от наличия-отсутствия данных проблем, от степени их остроты и скорости разрешения. В этом свете, Маркосян отметил крайне узкий промежуток времени, отведенный на их решение новому правительству Армении. Более того, углубление имеющихся проблем, появление новых грозит в том плане непредсказуемыми угрозами. В этом свете, демограф отметил в качестве одного из необходимых приоритетов будущего правительства улучшение жизни в регионах страны.

“Мы должны понимать, что без улучшения жизни в селах, в областях надеяться на экономическое развитие страны в целом бессмысленно. Основной потенциал экономического развития Армении сегодня находится именно в областях, он уже давно не в Ереване. Все это требует формирования и последовательного проведения весьма четкой политики в направлении разрешения социальных, образовательных, культурных проблем в регионах”, - подчеркнул он.

Лишь таким образом, согласно прогнозам эксперта, удастся приблизить уровень жизни в областях хотя бы к уровню жизни в столице. Тем самым, по его оценкам, правительству удастся остановить, в том числе и внутреннюю миграцию из регионов в Ереван, которая, согласно демографу, сегодня является весьма важным фактором, угрожающим уже национальной безопасности страны.

В этом свете, Маркосян отметил, что большая часть окончивших в Ереване ВУЗы молодых людей из регионов, предпочитает оставаться в столице, а не возвращаться обратно. В этом свете, возникает закономерный вопрос – каким образом развивать регионы, осуществлять туда инвестиции в условиях отсутствия на местах нормальных специалистов? Ответ на этот вопрос, на его взгляд, требует осуществления комплексной работы в направлении общей стабилизации ситуации в Армении.

“На сегодняшний день серьезных тенденций в пользу роста постоянной миграции из Армении я не вижу. Миграция в основном носит трудовой характер. Однако, здесь очень важно отметить, что в случае если ситуация все-таки не нормализуется, никто не может гарантировать, что трудовая миграция не трансформируется в окончательную миграцию. И решение здесь одно – это немедленная стабилизация во внутриполитической, социально-экономической жизни страны. И конечно, создание нормальной среды безопасности”, - подытожил демограф.