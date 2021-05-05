Среда, 5 Мая 2021 10:25

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня с двухдневным рабочим визитом прибудет в Ереван. В рамках визита запланированы встречи Лаврова с высшим руководством Армении.

Как сообщала ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, затем, 10-11 мая, глава российского МИД также посетит с рабочим визитом Баку.

"В ходе контактов предполагается обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене". Но приоритетной темой переговоров станет выполнение имеющихся договоренностей по Нагорному Карабаху. "Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху", - отметила Захарова.

Отметим, что на фоне визита Лаврова в Армению, в Ереване пройдут две акции протеста. Одна организовывается общественной организацией "Во имя Гадрута" в полдень перед зданием МИД РА, а вторая в 18.30 у памятника Гарегину Нжде в центре Еревана. Вторая акция организована партией "Сасна Црер", проводящей яро антироссийскую риторику.