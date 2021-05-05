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АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня с двухдневным рабочим визитом прибудет в Ереван. В рамках визита запланированы встречи Лаврова с высшим руководством Армении.
Как сообщала ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, затем, 10-11 мая, глава российского МИД также посетит с рабочим визитом Баку.
"В ходе контактов предполагается обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене". Но приоритетной темой переговоров станет выполнение имеющихся договоренностей по Нагорному Карабаху. "Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху", - отметила Захарова.
Отметим, что на фоне визита Лаврова в Армению, в Ереване пройдут две акции протеста. Одна организовывается общественной организацией "Во имя Гадрута" в полдень перед зданием МИД РА, а вторая в 18.30 у памятника Гарегину Нжде в центре Еревана. Вторая акция организована партией "Сасна Црер", проводящей яро антироссийскую риторику.
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|Пашинян назначил служебное расследование в отношении главного секретаря Комитета кадастра
|Число новых случаев заражения коронавирусом в Армении второй день подряд уступает количеству выздоровевших граждан
|Процессы вокруг Нагорного Карабаха и влияние России на них были отражены в докладе Военной разведки США
|Офис Омбудсмена Армении изучил 297 видеоматериалов и фотографий о зверствах азербайджанцев в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц
|Более 100 аргентинских общественно-политических деятелей и НПО призвали Баку освободить армянских военнопленных
|Мовсес Акопян обвиняется в разглашении гостайны
|Генсек СЕ: В Азербайджане была серьезно ограничена деятельность медиа во время войны в Карабахе
|Азербайджанцы демонтировали купола собора Казанчецоц в Шуши
|Ардшинбанк совместно с российским СберБанком запустили мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Ара Айвазян на встрече с иракскими парламентариями выразил обеспокоенность политикой Турции по экспорту нестабильности в соседние регионы
|Никол Пашинян назвал причины, которые способствовали признанию Геноцида армян президентом Байденом
|Азербайджанские военные замучили и убили 19 армянских военнопленных и гражданских лиц
|Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту сокрытия Президентом Армении двойного гражданства
|Подведены итоги акции, посвященной Женским праздникам
|Никол Пашинян раскрыл новые детали переговоров по Карабаху
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|Парламент Армении на спецзаседании не избрал премьер-министра
|Пашинян заверяет: Благодаря российским войскам созданы дополнительные гарантии безопасности Сюника
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|Прогноз: Встреча Путин-Байден способна завести ситуацию в окончательный тупик
|Никол Пашинян предостерег определенные силы от нарушения договоренностей по выборам
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|Парламент Армении собрался на внеочередное заседание по вопросу "неизбрания" премьер-министра
|И.о. главы Минздрава Армении сообщает о наращивании темпов вакцинации
|Генпрокуратура допросила президента Арцаха
|За сутки в Армении подтвердилось 145 случаев заражения, выздоровело - 717
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