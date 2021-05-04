Вторник, 4 Мая 2021 19:17

АрмИнфо.Благотворительная общественная организация "Содействие раненым военнослужащим" объединяет усилия с фондом "Азнавур" в рамках программ, направленных на социальную реинтеграцию раненых военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в рамках совместной программы социальной реинтеграции раненых военнослужащих будут предоставлены гранты раненым солдатам для ведения предпринимательской деятельности.

Помимо финансирования бизнес-идей, программа предоставит раненым солдатам профессиональное руководство, обучение, бизнес-консультации и деловые навыки.

Цель программы - создать устойчивый источник дохода для раненого солдата за счет бизнеса и обеспечить финансовую независимость.

"С первых дней войны в сентябре 2020 года фонд "Азнавура" сосредоточил все свои ресурсы и возможности на предоставлении помощи Армении, Арцаху начиная с предоставления медицинского оборудования, лекарств и заканчивая адресной помощью тысячам пострадавших от войны семей.

В рамках этой программы гуманитарной помощи при поддержке партнеров Фонду удалось собрать 175 тонн гуманитарной помощи во Франции и Швейцарии и переместить ее в Армению в сотрудничестве с правительством Франции. На данный момент Фонд Азнавура стремится сосредоточить свои усилия на социальных и реабилитационных программах. Мы рады, что эти проекты начинаются с этой программы, реализуемой совместно с общественной организацией "Содействие раненым военнослужащим""- сказала заместитель директора Фонда "Азнавур" Карине Эвоян.

Программой социальной реинтеграции смогут воспользоваться военнослужащие и добровольцы, получившим ранения при защите Родины, бенефициарами программы также являются бывшие военнослужащие, получившие ранения в предыдущие годы.

Бенефициары, желающие участвовать в программе, должны представить свои бизнес-идеи в программу "Одно окно" Реабилитационного центра защитника Отечества на ул. Абовян 58, тел. +37493982849 .

При поддержке специалиста идея будет обсуждена с бенефициаром и при необходимости доработана для соответствия требуемым критериям. Затем бизнес-идеи будут представлены специальной оценочной комиссии. Все одобренные заявки будут профинансированы. Каждый утвержденный проект будет профинансирован в размере 5000 евро, а на реализацию будет отведено максимум 12 месяцев.

Прием заявок начинается 4 мая 2021 года. Крайний срок подачи заявок - 15 июня 2021 года.

Дополнительную информацию о проекте можно получить на веб-сайте Фонда Азнавура: www.aznavourfoundation.org.