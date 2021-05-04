Вторник, 4 Мая 2021 16:28

АрмИнфо.Постоянный докладчик по Армении в Европарламенте, заместитель главы фракции Европейской народной партии Андрей Ковачев вместе с депутатами Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами и Лукасом Фурласом инициировали и вместе с еще 119 депутатами обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с призывом заставить Азербайджан освободить армянских военнопленных.

Как сообщил председатель парламентской комиссии по вопросам Евроинтеграции, депутат от фракции "Мой шаг" Арман Егоян, парламентарии в своем обращении отметили, что речь идет о 72 лица, факт пленения которых признает Азербайджан, а также о тех 112 лицах, информации по которым азербайджанская сторона не представляет, и о тех 61 лице, факт пленения которых Баку отрицает, но есть фактические доказательства их пребывания в плену.

Отметим, что несмотря на взятые обязательства, Азербайджан вот уже 6 месяцев продолжает удерживать несколько сот армянских пленных и гражданских лиц, отказываясь их возвращать под различными предлогами. Более того, в Баку цинично заявляют, что вернули армянской стороне всех пленных и военнопленных, а оставшиеся - это "террористы". Накануне представители РА в ЕСПЧ сообщили, что азербайджанские военные пытали и затем убили 19 армянских военных и гражданских лиц, в том числе и 4 женщин.