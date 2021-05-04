Вторник, 4 Мая 2021 14:43

АрмИнфо.Прошлогоднюю войну в Арцахе проиграл не лично Никол Пашинян, а живущий в замке армянский генерал. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Христианско-демократической партии, доктор политологии Левон Ширинян.

"Войну проиграл генерал, оказавшийся способным лишь раздавать интервью и критиковать всех и вся, но только не себя. Нам годами впаривали мифы о непобедимости армянской армии, а потом в один день выяснилось, что армянская армия оказалась не готова к войне, а армянский генерал к тому же еще необразован. И все это вследствие десятилетий царствования в нашей стране клептократического, антинародного и антигосударственного по своей сути режима", - подчеркнул он.

Выразив убежденность в том, что одной из целей 44-х дневной войны было вывести из строя власть Пашиняна, Ширинян подчеркнул, что т.н. оппозиция сделала все, чтобы выжать максимум из поражения Армении в собственных, узкогрупповых целях. В этом свете, он предположил, что вторгнувшиеся в ночь с 9 на 10 ноября в здание правительства Армении люди намеревались убить премьера и таким образом совершить государственный переворот. А спикер парламента Арарат Мирзоян остался жив лишь по счастливой случайности.

По оценкам политика планируемого продолжения всего этого деструктивного сценария не допустит лишь армянский народ. И сегодня власть в Армении должна меняться исключительно посредством выборов. Отметив, что уже сегодня все те же люди из прошлого всеми силами готовят почву с целью ввергнуть Армению в поствыборные потрясения, он спрогнозировал, что, так или иначе, но на первое место на ожидаемых внеочередных выборах все равно выйдет политическая сила Никола Пашиняна.

"В случае проведения прозрачных, свободных демократических выборов, выборов без внешнего вмешательства, я ожидаю, что "Гражданский договор" наберет 40-45%. Наша партия намерена выйти на второе или третье место. Главное сегодня - это исключить саму возможность реинкарнации клептократического, феодального прошлого Армении. В любом случае, мы сегодня ожидаем от них исключительно одного - возвращения наворованного у нас", - подчеркнул он.

По оценкам Шириняна, "люди из прошлого" сдавали Сюник десятилетиями, разграбляя его недра и набивая исключительно собственные карманы. А сегодня хотят избежать наказания благодаря находящимся у них в собственности судьям. Сегодня они говорят о сдаче Сюника, что, по оценкам политика, является абсурдом. Параллельно эти же люди утверждают о собственной готовности возвратить Шуши, Гадрут и т.д. что, на его взгляд, является абсолютной ложью, поскольку вернуть все это способен исключительно армянский народ.

"Да, власть виновата. Да, власть продемонстрировала собственную недееспособность. Но она не виновата во всем без исключения. Ее главная вина в неспособности реализовать, претворить в жизнь достижения революции. Но оппозиция - это не оппозиция, а отголосок из отсталого, провинциального и не самого приятного прошлого. Мы должны окончательно развеять этот пепел, всех этих кочарянов, саркисянов и т.д. Исключить даже возможность участия в будущем страны рудиментов прошлого. Эти люди сделали все для того, чтобы ослабить Армению и Арцах. И в политическом смысле сегодня их просто не существует", - подытожил политик.