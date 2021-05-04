Вторник, 4 Мая 2021 10:49

АрмИнфо. Процессы вокруг Нагорного Карабаха и влияние России на них были отражены в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США по части глобальных угроз в 2021 году. Документ подготовлен для слушаний в Сенате и опубликован на сайте сенатского комитета по делам Вооружённых сил.

Значительное внимание в докладе уделяется угрозам, которые представляют для Соединённых Штатов и их союзников Китай и Россия.

В документе сказано, что мир переживает эру глобального стратегического соревнования" в котором главные соперники США - Китай и Россия - разрабатывают средства для того, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Помимо военных мер речь идёт о действиях в "серой зоне", таких как использование прокси-войск и наёмников, кибератаки, манипуляция с информацией, подрыв экономической мощи соперников и так далее.

Российские вооружённые силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.

В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил, и выражается предположение, что Россия в ближайшие годы серьёзно увеличит свой ядерный арсенал за счёт нестратегических средств.

В разделе о конфликтах отмечается, что потребность Кремля оставаться доминирующим поставщиком безопасности на "ближнем зарубежье", вероятно, выросла, поскольку экономическое влияние Москвы на регион становится более ненадежным перед лицом внешних игроков с большими финансовыми ресурсами, таких как Китай.

При этом констатируется, что сотрудничество Грузии, Украины и Азербайджана в сфере безопасности с партнерами по НАТО и другими внешними покровителями отражает все более сложные условия, в которых Россия может доминировать в сфере безопасности.

В докладе отмечается, что отказ Москвы от прямого вмешательства в войну в Нагорном Карабахе и ограниченная реакция на массовые протесты в Беларуси демонстрируют смену Кремлем тактики для сохранения контроля на постсоветском пространстве в ответ на возросшие попытки внешних сторон, таких как Китай, Запад и Турция, получить влияние в регионе.

"Прекращение огня при посредничестве России положило конец боевым действиям в Нагорном Карабахе, а также укрепило военное и экономическое влияние России в регионе. В настоящее время российские войска находятся на территории всех трех стран Южного Кавказа, и Россия, вероятно, получит выгоду и продолжит оказывать влияние на страны региона за счет открытия транспортных и коммуникационных связей между Арменией и Азербайджаном", - отмечается в документе.

Вместе с тем констатируется, что как на Южном Кавказе, так и в Центральной Азии обеспечение российского превосходства, скорее всего, будет зависеть от сочетания доминирования на региональном рынке торговли оружием, укрепления существующих двусторонних военных связей, продвижения интеграции в области региональной безопасности и предложения умеренных компромиссов для внешних силовых структур на условиях Москвы.

В целом подводя итоги по части взаимодействия Москвы и Вашингтона, авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединёнными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом.