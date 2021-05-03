Понедельник, 3 Мая 2021 17:42

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 3 мая в парламенте назвал причины, которые способствовали признанию Геноцида армян президентом США Джо Байденом, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна о том, что планирует сделать Ереван в связи с признанием Байденом Геноцида армян, действительно ли Армения понимает, как признание может повысить уровень безопасности, и какие может создать возможности в регионе и в мире.

Так, по мнению Пашиняна, есть один долгосрочный фактор, один среднесрочный фактор и два краткосрочных фактора. "Долгосрочным фактором, безусловно, является последовательная работа армянской общины США и всех организаций диаспоры. Среднесрочный фактор - региональная политика Турции и диссонанс, возникший между Турцией и США в этом контексте. Краткосрочные факторы - первый, это 44-дневная война и откровенная, активная вовлеченность в нее Турции и второй фактор - то, что Армения - демократическая страна. Эти четыре фактора, по моему убеждению, привели к принятию президентом Соединенных Штатов этого беспрецедентного и исторического решения", - сказал Пашинян.

В данном ключе, и.о. премьер-министра полагает, что эти факторы также связаны с вопросом Арцаха и его дальнейшим урегулированием. "Если добавить к факту признания президентом США Геноцида армян те комментарии, что президент РФ дал после войны, говоря о происхождении карабахского вопроса и безопасности армян Арцаха. Если к этому также добавить к этому второе совместное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ после войны, мы увидим, что все эти процессы имеют глубинные связи",

- сказал он.

Никол Пашинян не стал уточнять, какие представления в связи с этим имеет правительство Армении, но отметил, что тему можно обсудить с парламентскими силами.

Напомним, что 24 апреля президент США в ходе своего ежегодного послания использовал термин "геноцид", касаясь событий в Османской империи в 1915 год. Байден использовал термин "геноцид" наряду с армянским термином "Мец егерн" (большая резня - Ред.). Предыдущие президенты США избегали использования этого термина в своих посланиях, и ограничивались лишь формулировкой "Мец егерн". Турция негативно восприняла данный шаг президента США. Анкара заявила, что отвергает это заявление и это негативно скажется на будущем турецко-американских отношений.