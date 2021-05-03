Понедельник, 3 Мая 2021 15:34

АрмИнфо. Как до войны, так и после войны система внешней безопасности Армении не претерпела изменения. Об этом заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян 3 мая на спецзаседании парламента, говоря о системе безопасности Армении в целом.

При этом он напомнил, что эта система в первую очередь основывалась на армяно- российской совместной группировке, на основе соглашения о создании единой системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. Пашинян также добавил, что неоднократно говорил о том, что все те лица, которые пытаются представить, что ряд принятых решений создали новые вызовы с точки зрения безопасности в Сюникской области, просто не оценивают ситуацию глубоко.

"На самом деле произошло обратное, поскольку защита всех границ Армении, впрочем, как и до войны, осуществляется силами и усилиями объединенной группировки. Но это вовсе не означает, что на всех боевых позициях должны быть совместные посты", - сказал он, еще раз напомнив о существовании соответствующего соглашения.

Говоря о дислокации войск 102-ой базы в Сюникской области Армении, Пашинян подчеркнул, что ни для кого не секрет, что там установлено 2 новых опорных пункта РВБ. "Дислокация этих двух опорных пунктов является дополнительной гарантией обеспечения безопасности Сюникской области и Армении в целом", - подчеркнул он, еще раз напомнив, что границы Армении же определены законом Национального собрания РА от 2010 года об административном делении.

При этом он выразил недоумение тем, что некоторые люди в зале парламента выражают возмущение и спрашивают, почему за Шурнухом следует Азербайджан, и сами же предпринимают усилия, чтобы войти в пропорциональный список людей, кто очертил границы в том виде, в

каком они сегодня есть.

"Поднимается очень важный вопрос - капитализировать результаты революции в переговорном процессе по Карабаху. А насколько это было возможно? Было множество заблуждений - к примеру, те, кто конструктивен в переговорах, не подвергаются давлению и наоборот, осуществляется серьезное давление в связи с деструктивной позицией", - сказал Пашинян. В качестве примера он привел отказ Азербайджана подписать Казанский документ в 2011 году, а затем стал последовательно обострил ситуацию в зоне конфликта, которая вылился в 4-дневную апрельскую эскалацию 2016 года.

И.о. премьера еще раз подчеркнул, что поменялась логика переговоров, и на Азербайджан никакого давления не оказывалось из-за подобной агрессивной риторики.

Вместе с тем, он подчеркнул, что осеняя 44-дневная война 2020 года "не упала с неба", и заверил, что это стало последствием вывода Арцаха из переговорного процесса. Он в качестве упрека президентству Роберта Кочаряна также привел подписание в 1999 году в Стамбуле Хартии европейской безопасности.