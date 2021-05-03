Понедельник, 3 Мая 2021 15:32

АрмИнфо. В результате войны Арцах потерял 80% туристического потенциала. Об этом было заявлено в ходе встречи генсекретаря Комитета туризма Министерства экономики Армении Мари Григорян, главы Федерации туризма Мехака Апресяна и директора ОО <Агентство развития туризма> в Арцахе Сергея Шахвердяна.

В частности, в ходе обсуждений было отмечено, что сегодня перед Республикой Арцах стоит задача создания нового туристического продукта и пеших маршрутов.

Как говорится на официальной странице Комитета туризма РА в Фейсбук, Министерство внутренних дел Арцаха разработало список туристических мест, где туристы смогут себя чувствовать в полной безопасности. Согласно источнику, на начальном этапе осуществляются ознакомительные визиты на эти территории, после чего будут осуществлены работы по их благоустройству, популяризации и установке и дорожных и информационных знаков.

Придавая важность необходимости реанимации турсферы в Арцахе, стороны выразили готовность расширить рамки сотрудничества.

Отметим, что по данным Статкомитета Республики Арцах, в 2020 году Арцах посетило 2 444 туриста, что ниже показателя годовой давности на 94,2%, из коих львиная доля 63,4% приходится на туристов из России, 12,4% - из Ирана, 4,2% - из США, 3,3% - из Украины, 2% - из Франции,1,7% -из Грузии и др.

В 2019 году Республику Арцах посетили 41 963 туриста, с ростом на 46,7% за год.