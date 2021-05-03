Понедельник, 3 Мая 2021 15:28

АрмИнфо. О встрече между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байданом говорится немало.

При этом, представляется, что данная гипотетическая встреча ведь может и не открыть пути к улучшению отношений. Более того, она может послужить и усилению уже имеющихся разногласий, после чего заведет отношения в окончательный тупик. Подобное мнение выразил главный редактор журнала <Россия в глобальной политике>, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России, Федор Лукьянов.

Комментируя текущую ситуацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном, аналитик охарактеризовал ее как достигшую дна. При этом, если структурно ситуация еще не скатилась до времен холодной войны США-СССР, то на уровне ментальном, атмосферном, на его взгляд, сегодня все намного хуже. В этом свете, по его оценкам, те же прямые переговоры президентов отнюдь не придают уверенности в ее нормализации.

Еще более ситуацию, на взгляд Лукьянова, ухудшают попытки европейских политиков в небольших странах ЕС объяснить нестабильность собственной политики российским фактором. При этом, последние обостряющие тенденции в торговых войнах между США и Китаем, по его прогнозам, оставляют место их трансформации в прямое военное столкновение на глобальном уровне.

Подобная геополитическая нестабильность, стихийность мирового уровня в международных отношениях, согласно аналитику, в целом, была изначально прогнозируема. В первую причину в силу кризиса, в котором оказались сформированные по итогам Второй мировой и долгие годы диктующие геополитические правила и регуляции и несущие ответственность за мир в глобальном смысле этого слова международные институты.

Данный кризис, по оценкам аналитика, постепенно переносит ответственность за мир с данных структур на отдельные государства, что приводит к достаточно непривычным конфигурациям, системам и форматам сотрудничества. Что в свою очередь и вполне закономерно сопровождается изменениям в позиционировании этих самых отдельных государств. Последнее в свою очередь приводит к пересмотру традиционной стратегии таких стран, включая Россию, в отношении того же Южного Кавказа. И, по крайней мере, заставляет их задуматься, а так ли уж необходимо им сохранение сформированной в постсоветский период системы отношений.

"И мы видим, что данные трансформации уже вполне заметны в российской, весьма сдержанной, политике в период 44-х дневной войны в Карабахе. А из этого уже прорастает необходимость изменений в политике стран бывшего СССР, геополитическая борьба за которые осталась в прошлом. И Армении это также касается в полной мере. Мир находится в переломном периоде и сегодня это уже можно утверждать однозначно. Соответственно, именно сегодня закладываются основы миропорядка на протяжении ближайших десятилетий", - подытожил российский аналитик.