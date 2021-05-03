Понедельник, 3 Мая 2021 15:15

АрмИнфо. Звучащие из Еревана заявления о необходимости углубления военно-политических союзнических отношений с Россией - это отнюдь не новость. И тот же премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучивал их неоднократно. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Отметим, что после поражения Армении в 44-х дневной войне и подписания 9-го ноября трехстороннего заявления о перемирии между лидерами Армении, России и Азербайджана премьер Пашинян озвучивал подобные заявления как в Армении, так и вне Армении уже несколько раз.

"Здесь необходимо отметить, что в отличие от защиты Нагорного Карабаха, защищать Армению Россия обязана. Об этом говорит содержимое наших существующих двусторонних соглашений. Военный союз России с Арменией существует и это четко регламентировано имеющейся договорно-правовой базой. Исключение составляет миротворческая российская операция в Карабахе. Это просто необходимо для спасения жизни населения. Хотя необходимо признать, что помимо гуманитарной составляющей здесь присутствуют и геополитические соображения", - подчеркнул он.

В этом свете, российский востоковед мотивирует последние пророссийские заявления армянского премьера необходимостью поддержки Москвы в намечающихся электоральных процессах в Армении. Как минимум, отсутствием препятствий на своем пути со стороны российского руководства и обретения доверия Кремля в качестве надежного партнера. При этом, Скаков оценивает позиции Пашиняна внутри самой Армении как довольно слабые. А его власть, согласно российскому востоковеду, удерживается лишь благодаря отсутствию сил, способных составить ему серьезную конкуренцию.

В данном контексте, Скаков выделил намечающейся на днях визит главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Ереван и Баку. На его взгляд, к имеющимся обстоятельствам в пользу данного визита после прошлогодней войны прибавился ряд новых. По оценкам востоковеда, стоящий у истоков формирования трехсторонних ноябрьских и январских заявлений Лавров, намерен последовательно отслеживать их реализацию. "Понятно, что внутриполитические процессы в Армении существенно тормозят дипломатическую активность Еревана, а это не в интересах Москвы, стремящейся к полноценной реализации всех достигнутых договоренностей без исключения", - подчеркнул он.

"Все это касается как Зангезурского коридора и реализации российской миротворческой миссии, так и возвращения на родину из Азербайджана армянских пленных. Также понятно, что для Москвы важно удержать контроль над процессами в регионе в свете активизации кавказского направления политики администрации Байдена. При этом, важно подчеркнуть, что Москва совершенно не против восстановления полноценной работы Минской ОБСЕ, будучи как никогда заинтересована в предотвращении новой эскалации ситуации", - подытожил Скаков.