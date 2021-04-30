Пятница, 30 Апреля 2021 18:18

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян коснулся скандала в связи с вмешательством советника премьер-министра Анны Вардапетян в уголовные дела.

"Эти факты мы не оставили без внимания. Мы отправили их в орган, осуществляющий следствие", - заявил генпрокурор 30 апреля в беседе с журналистами.

На замечание журналиста о том, что Вардапетян все еще остается на своем посту, а правительство никак не отреагировало и о том, что следствие ведется по поводу утечки, а не по факту редактирования Анной Вардапетян уголовных дел, генпрокурор сказал: "По той части, по которой было принято решение, мы решили, что там нет случаев преступления. Согласно фактическим данным, полученным по этим материалам, она не действовала в качестве советника премьер-министра".

По словам Давтяна, действие Вардапетян можно считать "проявлением доброй воли", так как "статус не препятствует консультировать людей".

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Никола Пашиняна Анна Вардапетян незаконно поручает собирать информацию, не связанную с делом о политическом преследовании его подзащитного. Сообщалось, что согласно видеоматериалам, Анна Вардапетян вмешивается в следствие по уголовному делу, возбужденному против бизнесмена, бывшего президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна и его сына Рафика Айрапетяна, редактирует и отправляет решение о привлечении сына Рубена Айрапетяна Рафика Айрапетяна в качестве обвиняемого следователю Главного управления по расследованию особо важных дел СК Армении и, по сути, инструктирует основных игроков. 5 апреля в Сети появилась очередная скандальная аудиозапись, в которой, кка отмечалось, заместитель начальника отдела по тяжким преступлениям следственного управления по Еревану Армена Маргаряна Арман Абрамян отправил голосовое сообщение следователям, расследующим дела в отношении экс- чиновников, проинформировав их о том, что советник Никола Пашиняна Анна Вардапетян вновь посетит следственный орган.