Пятница, 30 Апреля 2021 17:10

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян вновь указал актуальность создания зоны безопасности в Сюнике и приоритеность возвращения всех армян из азербайджанского плена.

Так, 30 апреля в Национальном Собрании Армении на заседании постоянной парламентской Комиссии по защите прав человека и общественным вопросам, в ходе обсуждения годового отчета о проделанной офисом Омбудсмена республики за 2020 год работе Татоян, отвечая на вопросы депутатов, подчеркнул, что даже если бы не было 8-ого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Азербайджан обязан был бы вернуть армянских военнопленных, поскольку это не шаг доброй воли с их стороны, а международное требование.

В этом ключе он привлек внимание на тот факт, что Азербайджан изначально пытался представить пленных как террористов, но затем изменил свою политику.

<Теперь в Баку говорят, что террористов у них вообще нет. Это позиция, которая явно противоречит международным принципам. Независимо от того, было ли это до 9 ноября 2020 года, до или после войны, у нас есть открытый, продолжающийся военный конфликт, и этот конфликт еще не закончен. Согласно международному гуманитарному праву, любой человек, находящийся в плену в течение данного периода времени, имеет статус пленного. Именно по этой причине, согласно Женевской конвенции, запрещается любое преследование человека, находящегося в плену. Более того, это, по сути, политика, ведущая к совершению военных преступлений>, - сказал Татоян.

Омбудсмен Армении также констатировал, что сейчас международное сообщество усиливает давление на Баку по данному вопросу.

<Азербайджан политизирует этот вопрос, чтобы причинить душевные страдания, особенно семьям пленных и без вести пропавших>, -считает Татоян.

Вместе с тем, по его убеждению, пытки и жестокое обращение с пленными, проявленные азербайджанской стороной во время недавней войны в Карабахе, были не просто преступными действиями отдельно взятых военнослужащих, а частью единой государственной политики. <В период войны, кроме использования запрещенных видов оружия и боеприпасов, привлечения наемников, применения пыток и различного рода жестокостей, возникла и другая серьезнейшая проблема - пропаганда ненависти и вражды в Азербайджане, которую на сегодняшний день, можно сравнить лишь с фашизмом. Она в рамках этнической основы лежала в политике насилия, пыток и жестокости>, - отметил Омбудсмен, напомнив, что очевидцами такого же поведения общество было и в апреле 2016 года.

Татоян также коснулся ситуации в Сюникской области,еще раз указав на актуальность создания зоны безопасности в этом регионе, что позволит не только восстановить права жителей приграничных населенных пунктов Армении на жизнь и здоровье, но и даст им возможность обрабатывать землю и использовать пастбища.

<Это также предполагает отвод азербайджанских военных, вооруженных людей, удаление азербайджанских флагов и указателей. Зачастую люди избегают ездить по тем участкам, на которых стоят азербайджанские военные>, - заметил Омбудсмен,добавив, что представил соответствующие факты международным структурам с предложением о создании зоны безопасности.

<Наша главная задача должна состоять в том, чтобы показать: азербайджанская сторона проводит ту же политику, что некогда Османская империя. Она стирает следы истории>, - подытожил Татоян