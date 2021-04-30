Пятница, 30 Апреля 2021 15:57

АрмИнфо. Официальный Баку полностью соблюдает трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху от 10 ноября 2020 года, заверил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в30 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, находящимся с визитом в Баку.

Он также уверяет, что Баку ответственно выполняет все взятые на себя обязательства. <Была проделана позитивная работа по реализации трехсторонних заявлений. Азербайджан также поддерживает нормализацию отношений с Арменией в рамках принципов территориальной целостности и суверенитета>, - сказал Джейхун Байрамов, передает Интерфакс-Азербайджан.

Байрамов вновь озвучил вопрос минных карт, посетовав, что с 10 ноября в результате взрывов мин 22 человека погибли и 100 получили ранения. Глава азербайджанского МИД цинично призвал мировое сообщество оказать давление на Армению в этом вопросе, при этом забыв, что одним из пунтков трехстороннего заявления является и вопрос военнопленных и пленных, который Баку не выполянет. Несмотря на наличие ряда доказательств удержания АР армянских пленных и военнопленных, Байрамов, в очередной раз заверил, что Азербайджан в рамках трехстороннего соглашения вернул армянской стороне всех военнопленных. <Я объяснил литовскому министру реалии, сложившиеся после 44-х дневной войны. Нас беспокоят некоторые вопросы и один из них это претензии Армении к нам по поводу военнопленных>, - сказал он, добавив, что лица отправленные в зону карабахского конфликта после 10 ноября 2020 года были обезврежены в результате операции, проведенной силами безопасности Азербайджана и 62 человека были задержаны. <В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело, следствие продолжается и их деяниям будет дана оценка в соответствии с законами Азербайджана>, - отметил министр. Но, стоит заметить, что только по официальным данным в азербайджанском плену находятся порядка 200 армян, по оценке экспертов их много больше. Глава МИД Литвы в рамках визита в Ереван подчеркнул необходимость незамедлительного возвращения всех пленных и военнопленных.